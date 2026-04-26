Manifiesto del Tirador Revela Objetivos y Críticas a la Seguridad

Un extenso manifiesto del presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca revela que miembros del gobierno de Donald Trump eran sus objetivos principales, y critica la falta de seguridad en el hotel.

El presunto autor del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca , Cole Allen , envió un extenso manifiesto a sus familiares poco antes del ataque.

En el documento de 1.052 palabras, Allen identifica a miembros del gobierno de Donald Trump como 'objetivos', con la excepción del director del FBI, Kash Patel. Se justifica describiéndose como un ciudadano que no tolerará que un 'pedófilo, violador y traidor' –posiblemente refiriéndose al presidente Trump– actúe en su nombre, afirmando que las acciones de sus representantes lo reflejan.

El manifiesto revela una planificación meticulosa para 'minimizar las bajas colaterales', utilizando perdigones en lugar de balas sólidas para evitar daños a terceros. Un oficial del Servicio Secreto resultó herido, pero su chaleco antibalas evitó lesiones graves.

Allen establece reglas de combate, excluyendo como blancos a empleados del hotel, invitados y seguridad, a menos que abran fuego contra él, aunque indica que 'pasaría por encima de casi todos' para alcanzar sus objetivos, considerando a quienes asistieron al evento como cómplices del 'pedófilo, violador y traidor'. El manifiesto también detalla la percepción de Allen sobre la vulnerabilidad del hotel Washington Hilton, donde se hospedó y se llevó a cabo el evento.

Expresa sorpresa por la falta de seguridad, esperando cámaras, micrófonos, agentes armados y detectores de metales, pero encontrando 'nada'. Critica la 'insana' incompetencia del Servicio Secreto, afirmando que pudo introducir múltiples armas sin ser detectado, incluso sugiriendo que un agente extranjero podría haber entrado con un arma pesada sin ser notado.

Describe una sensación de 'arrogancia' al entrar al hotel, donde nadie lo consideró una amenaza, y señala que la seguridad se centraba en manifestantes y recién llegados, ignorando la posibilidad de un ataque previo. El texto incluye una sección de 'réplicas' a posibles objeciones, respondiendo a la crítica de que, como cristiano, debería 'poner la otra mejilla', argumentando que esto solo aplica cuando uno mismo es oprimido, y que no hacerlo ante la opresión de otros es complicidad.

Estas revelaciones surgen después de que el presidente Trump atribuyera el ataque a un 'odio anticristiano' en una entrevista con Fox News. Allen, quien viajó desde Los Ángeles, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington D.C. El manifiesto de Allen ofrece una ventana a su ideología y planificación, revelando una profunda animadversión hacia la administración Trump y una justificación retorcida para sus acciones.

La falta de seguridad en el hotel, según su relato, facilitó la ejecución de su plan. La investigación continúa para determinar la veracidad de sus afirmaciones y el alcance de su red de apoyo, si la hubiera. El incidente ha generado un debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil y la necesidad de evaluar las amenazas potenciales de manera más exhaustiva.

La evaluación psiquiátrica de Allen será crucial para determinar su estado mental en el momento del ataque y su responsabilidad penal





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