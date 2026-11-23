Más de 200 firmas de la cultura apoyan la coalición de izquierda en un manifiesto que denuncia la censura del PP y Vox, reclamando justicia fiscal y derechos laborales en España.

Más de doscientos nombres destacados del sector cultural español han firmado un manifiesto público en el que expresan su firme respaldo a la alianza plurinacional de izquierda. Este respaldo llega en un momento crítico, marcado por el deterioro de los derechos laborales y sociales, así como por el aumento de la precariedad y la desigualdad en el país.

Artistas y filósofos firman el manifiesto

El documento cuenta con la suscripción de figuras tan diversas como la rapera Sara Socas, el músico y escritor Rayden, el músico Toni Zenet, el filósofo Santiago Alba Rico, el periodista Fran Sevilla y la escritora Rosa Montero. También figuran actores como Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el director de cine Emilio Martínez Lázaro, el escritor Fernando Schwartz, el pintor Antonio López y el jurista Carlos Jiménez Villarejo.

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Estos nombres se unen a otras personalidades que han optado por hacer público su apoyo a una formación política específica, diferenciándose de otras propuestas. La suscripción del manifiesto continúa abierta, permitiendo que nuevas firmas se sumen a esta posición pública que busca influir en el debate político actual.

Urtasun denuncia la censura del PP y Vox

El ministro Alejandro Urtasun ha agradecido a los firmantes su compromiso con la alianza plurinacional durante un acto reciente. En esta intervención, Urtasun ha utilizado la plataforma para advertir sobre una práctica que él describe como censura sistemática. Ha destacado el caso específico del Ayuntamiento de Pinto, donde se ha censurado cinco obras, entre ellas una inspirada en la obra de Federico García Lorca, según ha denunciado una productora teatral.

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Urtasun ha subrayado que este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Ha recordado otros episodios como la retirada de financiación por parte de la Generalitat valenciana a la Senda del Poeta, dedicada a Miguel Hernández en Orihuela, o la retirada de fondos a proyectos en Borriana. Además, ha mencionado las cancelaciones denunciadas de espectáculos por su contenido feminista o LGTBI.

El ministro ha alertado de que el Partido Popular (PP) y Vox están convirtiendo la censura en una herramienta de gobierno. Ha subrayado que, cuando ambas formaciones gobiernan juntas, la libertad cultural es una de las primeras víctimas de sus políticas, lo que pone en riesgo la diversidad creativa en España.

Reivindicaciones fiscales y pensiones

Los firmantes del manifiesto advierten sobre el deterioro de los derechos laborales y sociales, y defienden que las necesidades de la mayoría social deben situarse en el centro de las decisiones. Critican que, a pesar de que la izquierda ha gobernado el país junto al PSOE durante los últimos seis años, los cambios no han sido suficientes para revertir la desigualdad.

Entre las medidas propuestas en el manifiesto destaca la redistribución de la riqueza mediante una fiscalidad más justa. Específicamente, solicitan medidas que graven el patrimonio y la actividad de las grandes fortunas. Asimismo, piden blindar las pensiones públicas en la Constitución para garantizar su estabilidad a largo plazo.

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Impacto en servicios públicos y vivienda

El documento también reclama la expulsión de los fondos buitre del mercado de la vivienda, una medida que buscan implementar para frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda para las clases populares. Los firmantes advierten del deterioro de los derechos laborales y sociales, y defienden que las políticas actuales deben priorizar a los sectores más vulnerables.

Además, reivindican una mayor inversión en servicios públicos esenciales. La lista incluye sanidad, educación, cultura y ciencia, así como la garantía de salarios dignos y vivienda asequible para todos los ciudadanos. El manifiesto aboga por unos trenes públicos y seguros como parte fundamental de la infraestructura necesaria.

Finalmente, los firmantes piden frenar el cambio climático y avanzar en la transición ecológica. Buscan convertir a España en un factor de paz en el mundo, alineando la política exterior con los valores de derechos humanos y cooperación internacional. Esta postura cultural refleja una preocupación profunda por el futuro del país más allá de los ciclos electorales inmediatos.