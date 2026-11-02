Manifestaciones en Francia: violencia en París y 320.000 participantes estimados

Estallidos de violencia con cócteles molotov y gas lacrimógeno en París durante las protestas. Unas 320.000 personas participaron en las movilizaciones.

Las calles de Francia presenciaron un sábado marcado por una mezcla de masividad pacífica y episodios aislados de extrema violencia. Las autoridades confirmaron que se estimó la participación de trescientas veinte mil personas en todo el territorio nacional. Sin embargo, en la capital, París, la jornada estuvo dominada por disturbios graves que involucraron a fuerzas policiales antidisturbios.

Violencia en la Puerta de Charenton

Los enfrentamientos más severos se concentraron en la puerta de Charenton, donde se produjeron escenas de conflicto directo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una batalla campal entre manifestantes violentos y las fuerzas del orden. Se observó a un agente envuelto en llamas mientras sus compañeros se apresuraban a intentar extinguir el fuego.

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Los disturbios fueron iniciados por decenas de individuos enmascarados y vestidos de negro. Estos grupos utilizaron martillos para arrancar adoquines de las calles y los arrojaron contra los agentes. Además, se registraron lanzamientos de cócteles molotov contra los uniformados. Como respuesta, la policía empleó gas lacrimógeno para intentar dispersar a los grupos de disturbios.

Balance Oficial y Estimaciones de Participantes

A pesar de estos incidentes graves, las autoridades francesas reportaron que no hay información confirmada sobre heridos entre los manifestantes de este sábado. Por otro lado, se confirmó que han resultado heridos varios agentes de policía en el curso de los enfrentamientos. El gobierno reforzó el dispositivo de seguridad en todo el país para prevenir saqueos y actos vandálicos.

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Según el balance oficial de las autoridades, se estima que trescientas veinte mil personas participaron en las protestas. Por otro lado, las organizaciones convocantes, que incluyen estudiantes, sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos, estimaron una cifra mucho mayor de quinientas mil personas en todo el país. Estas cifras reflejan la gran magnitud del descontento social en la nación.

Contexto de las Movilizaciones Nacionales

Comparados con los dos fines de semana anteriores, la jornada del sábado transcurrió de forma mayoritariamente pacífica a nivel general. No obstante, los disturbios y enfrentamientos con la policía derivaron en un número significativo de detenciones. Este contexto de violencia puntual contrasta con la calma que predominó en la mayoría de las ciudades francesas durante la jornada.

En la capital, París, se realizaron detenciones específicas como consecuencia de los incidentes en la puerta de Charenton y otras zonas conflictivas. El dispositivo de seguridad desplegado fue considerable para intentar mantener el orden público. La presencia masiva de efectivos buscaba disuadir la escalada de violencia observada en algunos puntos neurálgicos de la ciudad.