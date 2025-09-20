Manifestaciones en España Exigen el Fin del Genocidio en Gaza y Rinden Homenaje a Sanitarios

La Plataforma Parar la Guerra organiza concentraciones en diversas ciudades españolas para denunciar el genocidio en Gaza, honrar a los sanitarios y pedir a la clase política que actúe.

La Plataforma Parar la Guerra ha organizado concentraciones en diversas ciudades españolas, elevando su voz contra el genocidio en Gaza , rindiendo homenaje a los profesionales sanitarios que arriesgan sus vidas diariamente en la Franja y conminando a la clase política a mostrarse a la altura de las demandas de la sociedad civil.

Joanen Cunyat, portavoz de la plataforma, declaró a los medios que los representantes políticos deben ahora corresponder y actuar en consonancia con el movimiento social. Cunyat destacó la movilización masiva de la sociedad, considerándola un punto de inflexión tras dos años de activismo, y anunció una visita al Congreso de los Diputados el próximo miércoles 24 de septiembre, con el objetivo de solicitar a los grupos políticos una postura unificada contra el genocidio, dejando de lado las diferencias ideológicas y abogando por una condena firme e inequívoca. Las manifestaciones tuvieron lugar en ciudades como Madrid, València, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela y Vigo. En ellas, colectivos de sanitarios, ataviados con batas blancas y con las manos pintadas de rojo, corearon consignas como 'No al genocidio' y 'Alto el fuego, ya'. Estas acciones buscaron honrar la memoria de los sanitarios asesinados en Gaza y reconocer la labor de aquellos que, diariamente, se enfrentan a condiciones extremas y a la amenaza constante de la muerte. Entre ellos, se encuentra el médico valenciano Raúl Incertis, quien, desde su experiencia en Gaza, envió un mensaje de apoyo a las concentraciones, instando a la sociedad a informarse adecuadamente sobre lo que ocurre en la Franja y a buscar información en fuentes fiables, como los periodistas gazatíes. El médico enfatizó la existencia de un genocidio, alegando que nadie puede negar la realidad, y convocó al boicot de las empresas farmacéuticas israelíes, así como a la ruptura de acuerdos entre hospitales y universidades españolas con entidades israelíes. Incertis subrayó la imposibilidad de mantener una postura neutral ante la magnitud de los hechos, señalando que la situación actual es una continuación del terrorismo contra la población gazatí y palestina, que se remonta a la creación del estado de Israel. Por ello, instó a la investigación de la historia del pueblo palestino y la cultura árabe e islámica, advirtiendo del peligro latente de la islamofobia.\En las concentraciones también participó el periodista Fran Sevilla, quien, con su experiencia en Gaza, denunció el asesinato de más de 250 periodistas en la zona, una cifra sin precedentes en la historia, atribuyéndolo a un acto de genocidio. Sevilla criticó la negativa de Israel a permitir la entrada de periodistas internacionales a Gaza, acusando al gobierno israelí de intentar ocultar la destrucción y las masacres diarias, y de asesinar a quienes son los ojos y las voces que denuncian la situación. El periodista denunció que Israel no solo busca matar a la población de Gaza, sino también borrar su memoria para doblegarla. Lluís Pasqual, director de teatro, también se pronunció en las manifestaciones, resaltando la firme determinación de la mayoría de la sociedad para oponerse al horror y al terror, y asegurando que los defensores y cómplices del genocidio están cada vez más aislados. Pasqual destacó que el futuro de Palestina y de los gazatíes depende en gran medida del aislamiento internacional del 'infame dúo' Trump-Netanyahu, e instó a la continuación de las iniciativas y movilizaciones, con la firme convicción de que la humanidad está del lado de Palestina.\Javi Guardiola, portavoz de la ejecutiva del PSOE de la Comunidad de Madrid, condenó la postura 'injustificable' del Partido Popular, que, según él, apoya al gobierno 'extremista' de Israel. Guardiola lamentó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preocupe más por prohibir banderas en los centros educativos que por condenar la destrucción de los centros educativos en Gaza y el asesinato de más de 18.000 niños y niñas. Asimismo, denunció la eliminación de las ayudas a la cooperación en Palestina por parte de la Comunidad de Madrid





