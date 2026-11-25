Análisis de las movilizaciones del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 25N en Madrid y otras ciudades. Divisions en el feminismo y actos oficiales.

Este miércoles se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que moviliza a numerosos colectivos feministas en todo el territorio nacional. Las calles de las principales ciudades españolas se llenan de voces que exigen justicia y erradicación de la violencia de género, en un acto que combina protesta social con reconocimiento institucional.

Desafíos estructurales del feminismo actual

El movimiento se enfrenta a una serie de retos complejos que definen esta edición, incluyendo la violencia vicaria y la situación crítica de las mujeres mayores. La precariedad laboral y el lastre de la crisis de la vivienda actúan como factores agravantes que centran las reivindicaciones principales de las participantes.

Also read Podemos busca capitalizar el 25N en la disputa por el voto feminista en la izquierda

Además, el retroceso de derechos individuales y colectivos genera una profunda inquietud en la sociedad. Estas problemáticas económicas y sociales se entrelazan con la lucha contra el machismo, marcando un tono de urgencia en las demandas presentadas durante la jornada.

Disensiones internas y marchas paralelas

El activismo feminista vuelve a manifestarse dividido por cuarto año consecutivo en esta ocasión histórica. Los disensos profundos en torno a la ley trans, la regulación de la prostitución y los efectos de la Ley del Solo Sí es Sí motivaron una bifurcación de las manifestaciones.

Advertisement

Esta ruptura, iniciada en 2022, se ha trasladado a las movilizaciones del 8 de marzo, afectando la unidad del colectivo. Sin embargo, en otras capitales como las tres ciudades vascas, las marchas se mantienen unitarias, demostrando que la diversidad de opiniones no anula la solidaridad básica.

Cancelación en Santander por condiciones climáticas

La Comisión 8M y el Colectivo Feminista Percumozas han desconvocado oficialmente la manifestación prevista en Santander debido al mal tiempo. La marcha estaba programada para comenzar a las 19:00 horas en el Paseo de Pereda y concluir en el Ayuntamiento de la ciudad.

El objetivo original era reclamar un gobierno comprometido ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Las condiciones meteorológicas adversas han obligado a las organizadoras a optar por la suspensión total del evento programado.

Actos institucionales en Valencia y Granada

La Generalitat Valenciana ha entregado cinco galardones a personas y entidades que apoyan a mujeres víctimas de violencia de género. El acto conmemorativo, celebrado en el Centre del Carme, contó con la presencia de la vicepresidenta primera Susana Camarero y la alcaldesa de València, María José Catalá.

Estos reconocimientos simbolizan el apoyo institucional hacia las mujeres que más lo necesitan en momentos de vulnerabilidad. La presencia de consellers y representantes del consistorio valenciano reafirma el compromiso administrativo con la protección de las víctimas.

Conmemoración en Plaza del Humilladero

El Ayuntamiento de Granada ha conmemorado el día internacional con un acto institucional en la Plaza del Humilladero. La alcaldesa, Marifrán Carazo, junto a representantes municipales y de seguridad, homenajean a las mujeres y menores asesinados por violencia de género.

Advertisement

La jornada incluyó la lectura de los nombres de las víctimas de los últimos doce meses y un minuto de silencio. Una ofrenda floral ante el monumento dedicado a su memoria cerró el acto, reafirmando el compromiso de la ciudad con la erradicación total de estas agresiones.

El foco de la marcha en Madrid

La manifestación en Madrid tiene como recorrido el cruce de la calle Alcalá con Gran Vía hasta la plaza de España. Este trayecto busca visibilizar las violencias machistas bajo el lema de derechos, vivienda y feminismo antifascista.

Esta organización pone el foco específico en la precariedad económica y las dificultades de acceso a la vivienda. El racismo y otras desigualdades sociales completan el perfil de las demandas presentadas por las colectivos participantes en la capital.

Contexto electoral y polarización

La jornada se celebra a cuatro días de unas elecciones generales polarizadas, lo que añade un componente político significativo. Numerosos actos institucionales en ayuntamientos, diputaciones y el Ministerio de Igualdad jalonan el 25N.

Las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista, aunque dividido, siguen siendo protagonistas desde Madrid y Barcelona hasta Sevilla y Valencia. Esta presencia masiva en múltiples ciudades refleja la vitalidad de la protesta y la importancia social de la causa.