Manifestación en Valencia exige el acta de diputado de Mazón y el fin de su aforamiento

Miles de personas se congregaron en Valencia para pedir la dimisión de Carlos Mazón como diputado y el fin de su aforamiento, en una protesta que también se solidarizó con la huelga docente. Las víctimas de la DANA exigen verdad, justicia y reparación, y critican el archivo de la causa contra el expresident.

Una multitudinaria manifestación recorrió el centro de Valencia este sábado, convocada por asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. Bajo el lema 'Verdad, justicia y reparación', los asistentes exigieron que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón , entregue su acta de diputado autonómico y que se ponga fin a su aforamiento, que consideran un obstáculo para que rinda cuentas ante la justicia.

La protesta, que partió desde la Plaza del Ayuntamiento, coincidió con una huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que ya cumple tres semanas. Docentes y familias se sumaron a la marcha, formando una columna propia, mientras los manifestantes coreaban consignas como 'Mazón a prisión' y 'No al aforamiento de Mazón'. También se escucharon gritos en valenciano: 'No són morts, són assassinats' y 'No a l'aforament, sí a Picassent'.

Las pancartas reflejaban el malestar ciudadano: 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja' y 'Cuando se miente, no solo se esconde la verdad, también la mentira'. La movilización se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) archivara la causa contra Mazón por su actuación durante la DANA, al no encontrar delito.

El tribunal argumentó que el expresident no tenía un 'deber y obligación' específico para garantizar la seguridad de los ciudadanos según la ley, y que no se ha demostrado su participación en el envío de la alerta Es Alert. No obstante, la sala calificó su conducta de 'reprobable' social y políticamente. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por las asociaciones de víctimas, que consideran que la justicia no ha actuado con la contundencia necesaria.

La presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, afirmó que 19 meses después de la riada, 'seguimos adelante porque tenemos el mismo objetivo: verdad, justicia, reparación y seguridad de cara al futuro'. Además, las asociaciones denuncian la Comisión de Investigación de Les Corts, a la que no se les permitió participar, y destacan la labor del Juzgado de Instrucción de Catarroja, donde se están viendo pruebas de que había información suficiente para alertar a la población.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, Elizabeth González, subrayó que el motivo principal de la protesta es que Mazón entregue su acta de diputado.

'Es inaceptable que continúe en el puesto que está', manifestó. También exigieron que las obras de reconstrucción sean consideradas de emergencia, no de reconstrucción, para evitar demoras de décadas.

'Las obras de reconstrucción tardarán 20 o 30 años. Exigimos que esto se trate como una obra de emergencia', añadió González. La manifestación transcurrió de forma pacífica, con un fuerte dispositivo policial, y los organizadores aseguraron que seguirán saliendo a la calle hasta que se haga justicia. La jornada de protesta refleja la creciente indignación ciudadana ante la gestión de la DANA y la impunidad que perciben en las instituciones





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