Manifestación en San Sebastián corta el puente de Zurriola en apoyo a Gaza

Unas 3.000 personas se manifestaron en San Sebastián, cortando el puente de Zurriola en protesta por la situación en Gaza y en apoyo a la causa palestina. La protesta, convocada por DisruptComplicity a nivel global, incluyó el despliegue de banderas palestinas y consignas pidiendo el boicot a Israel.

Unas 3.000 personas se manifestaron en San Sebastián el 11 de mayo de 2024, interrumpiendo el tráfico y expresando su apoyo a la causa palestina en Gaza . La protesta, que comenzó alrededor de las 19:30 horas, tuvo lugar en el emblemático puente de Zurriola, un punto neurálgico de la ciudad.

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna, a través de uno de sus portavoces, confirmó a Europa Press que la movilización respondía a una convocatoria global de DisruptComplicity, una organización que impulsa acciones de desobediencia civil en solidaridad con el pueblo palestino. La manifestación buscaba visibilizar el conflicto en Gaza y ejercer presión para un cese inmediato de las hostilidades, así como el establecimiento de una paz justa y duradera en la región. Los manifestantes, provenientes de diversos colectivos y organizaciones sociales, se unieron para expresar su rechazo a la situación que se vive en Gaza. La protesta se desarrolló de manera pacífica en su mayor parte, aunque generó momentos de tensión y controversia entre los ciudadanos. \Un gesto simbólico, pero con gran impacto visual, fue protagonizado por dos manifestantes que se colgaron a ambos lados del puente. Esta acción, que interrumpió completamente el flujo vehicular, pretendía simbolizar el corte de relaciones con Israel, al considerar que el gobierno israelí es responsable de un genocidio en Gaza. Los activistas permanecieron suspendidos hasta que los bomberos acudieron al lugar para proceder a su rescate. Durante la protesta, se exhibieron numerosas banderas palestinas y se corearon consignas enérgicas que pedían el boicot a Israel. Los manifestantes denunciaron la situación humanitaria en Gaza y acusaron a Israel de perpetrar un genocidio contra la población palestina. La movilización buscaba despertar la conciencia pública sobre la problemática y generar un impacto en la opinión pública. Este tipo de acciones se están replicando en distintas ciudades del mundo, en un intento por presionar a los gobiernos y las instituciones internacionales para que tomen medidas concretas en favor del pueblo palestino. El impacto de la manifestación se sintió en el tráfico, obligando a los viandantes y conductores a buscar rutas alternativas. La Ertzaintza, la policía vasca, se mantuvo expectante, a la espera de la intervención de los bomberos. \La protesta en el puente de Zurriola evidencia el creciente apoyo a la causa palestina y la preocupación por la situación en Gaza. La participación de 3.000 personas pone de manifiesto la sensibilidad de la sociedad ante el conflicto y la voluntad de expresar su solidaridad con el pueblo palestino. La acción de colgarse del puente, aunque criticada por algunos, es un símbolo poderoso de resistencia y un llamado a la acción. Este tipo de protestas, coordinadas a nivel global, buscan romper el silencio y presionar a las autoridades para que actúen. El debate sobre el conflicto palestino-israelí es complejo y polémico, pero es innegable que la situación en Gaza requiere una solución urgente. Las manifestaciones como la de San Sebastián, lejos de ser un hecho aislado, forman parte de una creciente ola de solidaridad y activismo. El boicot a Israel es una de las estrategias que se están utilizando para ejercer presión económica y política. Estas acciones tienen como objetivo denunciar las violaciones de los derechos humanos y exigir una solución pacífica y justa para el conflicto palestino





