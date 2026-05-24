Manifestación en defensa de los puestos de trabajo en Nestlé en La Penilla de Cayón

Miles de personas han salido a la calle este domingo en una manifestación en defensa de los puestos de trabajo en la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, después de que la multinacional haya anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 49 trabajadores de la planta cántabra. Más de 2.500 personas, según fuentes policiales, han salido del campo de fútbol de la localidad de Sarón hacia la planta cántabra a través de la carretera y haciendo frente al calor.

Miles de personas han salido a la calle este domingo en una manifestación en defensa de los puestos de trabajo en la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria), después de que la multinacional haya anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 49 trabajadores de la planta cántabra.

Más de 2.500 personas, según fuentes policiales, han salido del campo de fútbol de la localidad de Sarón hacia la planta cántabra a través de la carretera y haciendo frente al calor. Desde el pasado 20 de mayo, los trabajadores han iniciado paros coincidiendo con los días en los que hay programada negociación del ERE. El próximo 1 de junio, en función de cómo vayan las negociaciones del ERE en Barcelona, comience una huelga indefinida en la fábrica cántabra.

La fábrica de Nestlé en La Penilla, donde han leído un manifiesto en el que han asegurado que hoy no solo han salido a la calle los trabajadores de esta empresa, sino que ha salido todo un pueblo. Durante más de un siglo Nestlé ha sido 'motor económico y social' del valle, con generaciones enteras 'que han dejado allí su esfuerzo, su conocimiento y su salud para levantar una industria que ha dado riqueza y futuro a la región'.

Ahora pretenden que aceptemos en silencio un ERE que amenaza empleo, estabilidad y esperanza. Pero hoy hemos dejado claro que no estamos dispuestos a callar. La enorme participación en esta manifestación demuestra que la plantilla 'está unida, fuerte y decidida', y también que los trabajadores no están solos, sino que 'detrás de cada turno hay un valle entero, dispuesto a defender su futuro'.

Han exigido a las administraciones implicación, responsabilidad y compromiso porque 'no pueden mirar hacia otro lado mientras está en juego el futuro de cientos de familias y de toda una comarca'. La compañía, que anunció el pasado 21 de abril el ERE y que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en todo el país, 'marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución'.

Son de los centros de producción ubicados, además de en La Penilla, en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona





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