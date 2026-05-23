Manifestación contra Sánchez y en defensa de España en mal estado

Más de 10000 personas han participado en la manifestación convocada por la Sociedad Civil Española para exigir la salida del presidente del Gobierno y reclamar la dimisión. El líder de Vox ha interpretado el acontecimiento como necesario para apoyar a los españoles que piden la dimisión y le ha recordado que el partido ha acudido porque el tiempo se le acaba. Además, Inigo Abascal ha manifestado que ha acudido al Congreso del PP de Baleares para apoyar a su presidenta. Echárselo fuera de España es prioridad nacional, sostiene el líder de Vox.

La Sociedad Civil Española ha exigido en una manifestación que ha abierto en la madrileña Plaza de Colón una salida urgente del presidente del Gobierno.

Se han sumado a la protesta miles de personas portadoras de banderas españolas y algunas con la Cruz de San Andrés contra el Ejecutivo de coalición y a petición de la salida de Sánchez por los sufrimientos que, en su opinión, están llevando a España. El líder de Vox, Inigo Abascal, ha répercudido a la manifestación de su partido que es, en su opinión, necesaria porque ha acudido para apoyar a los españoles en la calle que piden la dimisión de Sánchez.

Según Abascal, el partido ha acudido porque sabe que el tiempo se le acaba. También ha destacado que se ha comprometido para asistir al Congreso del PP de Baleares para reelegir como presidenta a Marga Prohens





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