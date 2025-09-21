Malne rinde homenaje a Frida Kahlo y la moda española conquista el mundo

La firma Malne presenta una colección inspirada en Frida Kahlo. Además, el reportaje cubre las últimas tendencias de moda, eventos sociales y el éxito de los accesorios españoles en el circuito internacional.

20 de septiembre de 2025 - 21:16 CEST. Hay iconos eternos, musas que nunca pasan de moda y que continúan inspirando incluso décadas después de su muerte y, sin duda alguna, Frida Kahlo pertenece a ese grupo selecto. Su espíritu rebelde y su obra, repleta de fuerza, carácter y color, no solo dejó huella en el ámbito pictórico, sino también en la moda, dejando una influencia perdurable.

Hoy, la firma Malne ha presentado una colección que busca reimaginar a una nueva Frida, actual y contemporánea, manteniendo la esencia vibrante de la artista. La paleta de color transita desde el impoluto blanco, adornado con delicadas flores y bordados artesanales que evocan la conexión de Frida con la naturaleza y su herencia mexicana, hasta el negro absoluto, un tono característico de la marca que simboliza la fuerza y la elegancia. Adquieren un gran protagonismo las mariposas de tonos vivos, tanto en estampados que dan vida a las telas como en adornos a relieve que añaden una dimensión táctil y visual a las prendas. La elección de los tejidos es fundamental: principalmente algodones y linos que, con su tacto suave y fresco, se unen en prendas sofisticadas que celebran la feminidad y la comodidad. No faltan los corsés, un elemento que la artista, tras su grave accidente, tuvo que llevar con fines ortopédicos y que ahora se transforman en un detalle estético y empoderador, reflejando la transformación personal de Frida en una mujer fuerte y resiliente.\Además de la inspiración en Frida Kahlo, el mundo de la moda sigue vibrante con otras propuestas. Dolores Cortés nos transporta a Sudáfrica con una colección de baño que promete un verano lleno de color y exotismo, una oda a la belleza de las playas y la fauna africana. La princesa Eugenia de York, como representante de la realeza británica, continúa codeándose con figuras icónicas del mundo del espectáculo y la moda, como Madonna y Kate Moss, en exclusivas fiestas londinenses que definen el panorama social. El talento español también sigue conquistando el mundo, demostrando que la creatividad y la artesanía de España pueden competir en la escena internacional. Elche y Zaragoza, dos ciudades con una fuerte tradición en la industria de la moda, se abren camino en el mapa mundial, demostrando el éxito de los accesorios españoles, que destacan por su diseño innovador y la calidad de sus materiales. La interiorista Pia Capdevila comparte sus reflexiones sobre el diseño de interiores y nos advierte que los muebles a medida, aunque muy personales, podrían disminuir el atractivo de una vivienda para futuros compradores, un consejo clave para aquellos que buscan invertir en propiedades.\En el ámbito de la realeza europea, la princesa Magdalena de Suecia sigue siendo un referente de estilo, con sus audaces elecciones de vestuario y su capacidad para romper con los cánones establecidos. La estilista Sheila Picher analiza sus mejores looks, destacando su habilidad para arriesgar más que su hermana, la princesa Victoria, y para expresar su individualidad a través de la moda. El reportaje también nos invita a descubrir la belleza de España, con una selección de siete pueblos preciosos que se encuentran cerca de la capital, pero no en Madrid, accesibles en menos de dos horas en coche. Esta propuesta turística ofrece una escapada ideal para aquellos que buscan desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar del encanto de la vida rural española, descubriendo paisajes impresionantes y sumergiéndose en la cultura local. Estas iniciativas reflejan la dinámica y versatilidad del mundo de la moda y del estilo de vida, que sigue en constante evolución, abrazando la creatividad, la innovación y el descubrimiento de nuevas tendencias y destinos





