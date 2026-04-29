Mallory McMorrow eliminó tuits antiguos que revelan posturas controvertidas y dudas sobre su residencia

La candidata demócrata al Senado en Michigan, Mallory McMorrow, borró miles de tuits antiguos que revelan comentarios críticos sobre el Medio Oeste, su conexión continua con California y posturas políticas progresistas que contrastan con su imagen actual.

En el contexto de una reñida contienda demócrata por el escaño del Senado en Michigan , Mallory McMorrow, una de las principales aspirantes, ha eliminado miles de tuits antiguos de su cuenta.

Esta acción ha revelado inconsistencias en su historial y ha generado interrogantes sobre su evolución política. Entre los tuits borrados, se encuentran publicaciones en las que McMorrow se burlaba del Medio Oeste rural, expresaba su pesar por haber abandonado California e incluso admitía seguir votando en ese estado después de afirmar haberse mudado permanentemente a Michigan en 2014.

La investigación de CNN KFile, utilizando la Wayback Machine del Internet Archive, ha demostrado que McMorrow se identificaba como residente de California hasta julio de 2016, participando activamente en las primarias demócratas de California y votando en persona en el área de Los Ángeles en noviembre de 2014. Aunque se registró para votar en Michigan en agosto de 2016, esta discrepancia plantea dudas sobre su residencia legal y su compromiso con el estado.

Además de las controversias sobre su historial de votación, los tuits eliminados ofrecen una visión de las posturas políticas previas de McMorrow. Se han encontrado publicaciones que reflejan una amplia gama de ideas progresistas, incluyendo la consideración de un futuro sin automóviles, el apoyo al movimiento Black Lives Matter y comparaciones despectivas entre el presidente Donald Trump y sus seguidores con los nazis.

De manera particularmente llamativa, McMorrow también eliminó comentarios sobre una posible secesión de las costas de Estados Unidos del resto del país tras la elección de Trump en 2016, incluso fantaseando con la creación de un nuevo país llamado 'El Anillo' liderado por Barack Obama. Su equipo de campaña se ha negado a aclarar si estas publicaciones reflejaban deseos genuinos o simples reflexiones hipotéticas.

Este descubrimiento contrasta con la imagen más moderada y pragmática que McMorrow ha cultivado en los últimos años, presentándose como una candidata capaz de unir a los demócratas en una primaria competitiva. La campaña de McMorrow ha justificado la eliminación de los tuits anteriores a 2020 como una práctica común entre los candidatos, argumentando que la mudanza de California a Michigan fue un proceso gradual que no se completó hasta mediados de 2016.

Sin embargo, la controversia persiste, especialmente considerando la importancia estratégica del escaño del Senado en Michigan. Esta contienda es crucial para determinar el control del Senado, ya que Michigan es uno de los pocos estados ganados por Trump en 2024 que actualmente tienen un senador demócrata. La campaña de McMorrow ha evitado abordar directamente las posturas expresadas en los tuits eliminados, limitándose a confirmar que la candidata mantiene su opinión sobre el clima de Michigan.

La primaria demócrata en Michigan, programada para agosto, se ha convertido en una batalla clave para ambos partidos, y la controversia en torno a los tuits de McMorrow podría influir significativamente en el resultado





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