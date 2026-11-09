Maldita.es denuncia inacción de TikTok en abuso infantil

Fundación Maldita.es revela hallazgos alarmantes sobre más de mil vídeos de abuso sexual infantil en TikTok. El Ministerio de Juventud pide investigar.

La fundación investigadora Maldita.es ha divulgado una serie de hallazgos críticos respecto a la presencia de contenido ilegítimo en la red social TikTok. Según el reporte, la plataforma alberga más de 1.000 vídeos que documentan casos de abuso sexual infantil.

Estos archivos multimedia han acumulado un volumen masivo de visualizaciones que supera los 48 millones de reproducciones en total. La magnitud de estos datos revela una exposición global y sostenida a material que explota a menores de edad.

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Hallazgos sobre perfiles y transmisiones en vivo

Además de los vídeos estáticos, la investigación identificó más de 20.000 perfiles de presuntos pedófilos operando en el sistema. De esta cifra significativa, más de 7.000 perfiles están activos específicamente en idioma español, lo que indica una presencia regional notable.

Los expertos también registraron 780 cuentas dedicadas a captar compradores para este tipo de material ilícito. Asimismo, se encontraron 91 emisiones en directo de menores en 17 países distintos. En estas transmisiones, se solicita a los niños realizar acciones sexuales a cambio de dinero virtual o real.

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Crítica a la respuesta de TikTok ante denuncias

La fundación cuestiona severamente la efectividad de los filtros de búsqueda y el algoritmo de recomendación de la empresa. Consideran que estas herramientas funcionan sin salvaguardas adecuadas para usuarios malintencionados.

Tras denunciar 50 vídeos específicos, la plataforma solo eliminó cinco archivos. Este porcentaje representa una tasa de retirada del 10%. Otros 13 vídeos, equivalentes al 26%, fueron bloqueados exclusivamente para usuarios ubicados en España.

Actividad de cuentas tras 72 horas

La persistencia de estas cuentas es uno de los puntos más preocupantes del informe. Setenta y dos horas después de que se realizara la denuncia oficial, el 40% de las cuentas que habían publicado los contenidos denunciados continuaban operando con normalidad.

Los investigadores también documentaron publicaciones en comentarios que pedían imágenes de menores de ocho años. De 35 publicaciones que solicitaban material explícito en 15 países, solo se eliminaron dos y se bloquearon otras dos en España.

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Solicitud oficial del Ministerio de Juventud

Ante esta situación, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado formalmente a la Fiscalía que actúe. Han remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras conocer la investigación de Maldita.es.

El ministerio considera paralizar los servicios de la plataforma en España si se demuestra la falta de mecanismos eficaces. Esta medida busca proteger a niñas y adolescentes de la difusión de dicho material.