Maldita.es denuncia abuso sexual infantil en TikTok: 231 perfiles activos

Investigación de Maldita.es revela 231 perfiles y 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito en TikTok, denunciados a la Fiscalía de Criminalidad Informática.

La organización de verificación de datos Maldita.es ha publicado un informe crítico sobre la facilidad con la que se distribuye material de abuso sexual infantil en la plataforma de redes sociales TikTok . A través de un trabajo de investigación exhaustivo, se ha documentado la existencia de 231 perfiles activos que han publicado un total de 1.183 contenidos explícitos, varios de los cuales presentan vínculos geográficos con España.

Datos clave de la investigación sobre TikTok

Maldita.es ha presentado estas evidencias directamente ante la Fiscalía de Criminalidad Informática para garantizar la acción legal correspondiente. Durante un periodo de recopilación y análisis de datos de 35 días, que abarcó desde el 11 de septiembre hasta el 15 de octubre del año en curso, el equipo investigador logró catalogar una cantidad alarmante de material ilícito. En total, los vídeos e imágenes identificados han acumulado 48 millones de visualizaciones en la plataforma, lo que demuestra la escala masiva de la exposición de este contenido.

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Mecanismos de difusión en la plataforma

La plataforma, donde los menores de edad pasan la mayor parte de su tiempo en todo el mundo, actúa como un escaparate visible de la pederastia. El buscador de TikTok funciona como una herramienta sin filtros que permite a los delincuentes acceder a este material sin restricciones técnicas significativas. Además, el propio algoritmo de la red social tiende a conducir a los usuarios hacia más contenido relacionado, facilitando la propagación de estas imágenes y vídeos de forma automática.

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Posiciones y respuestas de los actores involucrados

Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Maldita , ha destacado que el abuso no se oculta en rincones oscuros, sino que florece utilizando las propias herramientas de la plataforma. A pesar de las políticas internas de la red social, el último día de la investigación, el 59% de los perfiles identificados seguían activos. Tras denunciar una muestra de 50 vídeos a la compañía, la plataforma solo eliminó el 10% del material y bloqueó el 26% únicamente dentro de España, según detalla el informe.

Impacto real y próximos pasos legales

La investigación ha identificado un ecosistema de aproximadamente 26.000 cuentas vinculadas a la posesión, distribución o intercambio de material ilícito. En español, se han registrado 7.725 cuentas vinculadas a esta actividad, con al menos 55 usuarios que afirman poseer material propio o de familiares cercanos. Como consecuencia de estos hallazgos, Maldita.es y el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo han interpuesto una denuncia formal. Los próximos pasos incluyen la colaboración continua con las autoridades judiciales para garantizar la retirada efectiva de estos perfiles y la protección de las víctimas.