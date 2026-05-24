Julio Maldonado, a renowned sports journalist, has made predictions for the Spain squad that will represent the country in the 2022 World Cup. He believes that the team, led by Luis de la Fuente, has a good chance of winning the tournament and has chosen the players he thinks should form the starting lineup.

Maldini se moja y da el once de España para el Mundial: 'Hay una buena selección, pero para ganar necesita que Lamine Yamal esté al 100%' El reconocido periodista deportivo elige los candidatos que a su juicio deberían formar la alineación titular de la Selección en la próxima Copa del Mundo Cada vez queda menos para que arranque el momento más esperado en el mundo del fútbol y, prácticamente, del deporte universal.

Y es que ya solo faltan unas semanas para que arranque el Mundial, ese en el que 48 selecciones, récord absoluto, pelearán por alzar la copa y cumplir su sueño. Aunque todas parten con las mismas posibilidades, no todos los equipos son igual de favoritos. Y es que en el club de los elegidos solo se cuelan unos pocos.

En ese ramillete de selecciones que se consideran un peldaño por encima del resto donde podríamos incluir a clásicos como Portugal, Argentina, Francia, Alemania o Brasil se cuela por derecho propio la selección española. Y es que el equipo de Luis de la Fuente es la actual campeona de la Eurocopa. Por ello, sueña con cerrar el círculo alzando la Copa del Mundo. No será fácil, pero nadie duda de que, a priori, España está entre las principales candidatas.

Para eso, el técnico riojano deberá dar de nuevo con la tecla, sobre todo con el once titular, un dibujo con el que hoy por hoy es difícil mojarse. Aunque quien lo ha hecho basándose en su juicio ha sido Julio Maldonado 'Maldini', y es que el periodista deportivo ha pasado por el canal de YouTube de 'Tengo un plan' para dejar su apuesta: 'Es posible que haya algún cambio de última hora, pero esperemos que no sea por lesión', decía el periodista.

Y no se equivocaba, ya que uno de sus favoritos a estar en la lista como Fermín se perderá la gran cita por culpa de una fractura en su pie derecho. Maldini hacía memoria para narrar que desgracias como estas pasan siempre: 'Recuerdo en el Mundial 2006, Cissé, que iba a ser titular seguramente, se lesionó de gravedad en un amistoso Francia - China. Estas cosas pasarán. Pero si están todos...

'. El periodista arrancó por uno de los principales focos de conflicto como es la portería y es que para él, el titular debería ser Joan García: 'Creo que el titular será Unai Simón y el tercero será Raya. Se quedará fuera Remiro. Conozco mucho a Luis de la Fuente y cree mucho en los jugadores que ya le han dado el éxito.

Y es verdad que con Unai Simón España ha ganado la Nations League y la Eurocopa. Pero a mí me parece mejor portero Joan García y ya lo tuvo en la Sub21'. Entrando en materia defensiva, Maldini elige para el lateral derecho a Marcos Llorente: 'Pueden ir por ahí los tiros.

Pedro Porro puede entrar, pero creo que si finalmente va Marc Pubill, que debería ir, en estas convocatorias tienes que llamar a jugadores que puedan dar varias posiciones porque es un Mundial muy largo. Si llegas a la final son 8 partidos. Entonces necesitas jugadores con roles distintos, específicos y que ocupen varias posiciones. Si llegas a la final son 8 partidos.

Entonces necesitas jugadores con roles distintos, específicos y que ocupen varias posiciones. Si llegas a la final son 8 partidos. Entonces necesitas jugadores con roles distintos, específicos y que ocupen varias posiciones'. En esa línea, apunta también a otro nombre que no faltaría en su lista: 'Hay dos jugadores que te cubren varias posiciones, central y lateral, que tienen que estar en la lista, que son Pubill y Eric García.

Por eso creo que Porro debería quedarse fuera'.

'De centrales, creo que Laporte va a estar seguro y Huijsen al final va a ir seguro aunque tengo mis dudas de que vaya a ser titular al nivel al que está. Un Pubill - Laporte sería fantástico. Le Normand quizás se quede fuera. A Cubarsí lo llevaría, pero no de titular'.

Despachada la fase defensiva, Maldini se pone con la medular, la parte donde tiene más quebraderos de cabeza: 'En el centro del campo, Rodri y Zubimendi serían los dos mediocentros. Rodri titular si está bien, pero Zubimendi cuando ha entrado lo ha hecho muy bien. En la final de la Eurocopa jugó la segunda parte muy bien'.

Sin embargo, ve un pasito por delante al capitán: 'Rodri ya le ha dado mucho. Zubimendi ha terminado mal la temporada. En la vuelta de la semifinal contra el Atleti, Arteta lo dejó fuera. Y en la ida que sí fue titular, el que salía en la base del centro del campo era Declan Rice y él estaba un poco por delante.

No le estoy viendo bien, pero aún así serán los dos. Puede ser cansancio y más jugando en un equipo tan intenso como el Arsenal'. En la fase de elaboración, su Selección habla canario: 'Pedri indiscutible. Me parece el mejor centrocampista del mundo por lo que hace en varias posiciones.

Te hace todo. Te recupera, te organiza, puede jugar cerca del área, puede jugar en la base del centro del campo, es inteligente... y para el otro puesto tengo más dudas'.

'Si llega bien Mikel Merino, puede ser él. Es completísimo. Es de los jugadores que más recupera en juego aéreo, que más recupera por abajo en campo propio y campo rival, tiene gol y ha marcado goles importantes. Se le veía talento, pero ha explotado estos dos últimos año





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