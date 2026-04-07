Malcolm, el de en medio' regresa: 'Malcolm: de mal en peor' revive la nostalgia en Disney +

La icónica serie 'Malcolm, el de en medio' regresa con una miniserie en Disney +, 'Malcolm: de mal en peor', reuniendo a gran parte del elenco original y explorando la vida de los Wilkerson en nuevos episodios llenos de humor y nostalgia. Con el regreso de Bryan Cranston y Frankie Muniz, y la ausencia de Erik Per Sullivan, la miniserie promete ser un evento televisivo.

En un panorama mediático donde la nostalgia continúa siendo un poderoso motor creativo, impulsando el retorno de icónicas producciones cinematográficas, musicales y televisivas, la legendaria ‘ Malcolm in the Middle’, conocida en España como ‘ Malcolm , el de en medio’ o simplemente ‘ Malcolm ’, regresa con una nueva miniserie titulada ‘ Malcolm : de mal en peor’.

Esta producción, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el próximo 10 de abril exclusivamente en la plataforma Disney +, donde ya se encuentra disponible la serie original completa, con una extensa colección de más de 150 episodios que han conquistado a audiencias de todo el mundo. La miniserie promete revivir la esencia de la serie original, reuniendo a gran parte del elenco icónico que encarnó a los personajes principales. Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado volverán a interpretar sus emblemáticos papeles, brindando a los espectadores la oportunidad de reencontrarse con sus queridos personajes. A este elenco se sumarán nuevos talentos, incluyendo a Keeley Karsten, quien interpretará un papel clave en la trama. Sin embargo, se ha confirmado la ausencia de Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey, el hermano menor de Malcolm, una ausencia que sin duda lamentarán muchos seguidores de la serie. A pesar de haber recibido una oferta millonaria para reincorporarse al reparto, Sullivan decidió no participar en ‘Malcolm: de mal en peor’. Su papel será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. La decisión de Erik Per Sullivan de no participar en este regreso fue explicada por Jane Kaczmarek, quien interpretaba a la madre de Malcolm en la serie original. En una entrevista con The Guardian, Kaczmarek reveló que Sullivan ha priorizado su formación académica, estudiando a fondo la obra de Charles Dickens y demostrando ser un estudiante sobresaliente. Según Kaczmarek, Sullivan rechazó la cuantiosa oferta económica para centrarse en sus estudios, lo cual refleja su compromiso con la educación y su deseo de forjar su propio camino. Previamente, se supo que Sullivan se encontraba enfocado en su doctorado en la Universidad de Harvard, demostrando que estaba dispuesto a renunciar a una gran suma de dinero para continuar con su trayectoria académica y personal. \'Malcolm: de mal en peor' se presenta como una nueva apuesta dentro de la creciente tendencia a revivir producciones que marcaron una época. Después de celebrar el 20 aniversario de ‘Hannah Montana’, Disney + ofrece ahora este nuevo proyecto que busca despertar la nostalgia de los seguidores de ‘Malcolm’. Durante los cuatro episodios que conforman la miniserie, el público se sumergirá de nuevo en la caótica y divertida vida de la familia Wilkerson. La trama se centra en el regreso de Malcolm al entorno familiar, después de haber estado alejado junto a su propia familia, incluyendo a su hija, debido a la celebración del 40 aniversario de sus padres. Linwood Boomer, el creador original de la serie, participa en este regreso como guionista y productor ejecutivo, mientras que Ken Kwapis se encarga de la dirección. Keeley Karsten se une al reparto como la hija de Malcolm, junto a Vaughan Murrae como su hermana menor, Kelly, y Kiana Madeira como Tristan, la novia de uno de los personajes.\El anuncio del regreso de ‘Malcolm’ ha generado gran expectación entre los fanáticos de la serie original. La posibilidad de volver a ver a los personajes que tanto cariño despertaron en el pasado, y de conocer las nuevas vicisitudes de la familia Wilkerson, ha generado una gran expectación. Con el estreno programado para el 10 de abril en Disney +, los seguidores de la serie podrán disfrutar de una nueva aventura llena de humor, nostalgia y los inolvidables personajes que conquistaron a toda una generación. El proyecto promete mantener la esencia de la serie original, adaptándose a los nuevos tiempos y ofreciendo una experiencia renovada para los fanáticos de siempre y para las nuevas audiencias que descubran esta comedia icónica. La combinación de los personajes originales y las nuevas incorporaciones, así como la trama centrada en el reencuentro familiar, aseguran una propuesta interesante y que seguro generará un gran impacto en el panorama televisivo actual





eldiarioes / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Malcolm El De En Medio Malcolm Disney+ Miniserie Nostalgia Bryan Cranston Frankie Muniz Regreso Comedia

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Maratón de series en Disney+: Las mejores opciones para un fin de semana épicoDescubre las series más emocionantes de Disney+ para disfrutar durante un fin de semana. Desde el universo Marvel hasta la galaxia de Star Wars, pasando por dramas históricos y aventuras llenas de fantasía. Explora las tramas cautivadoras y los personajes memorables que te mantendrán enganchado.

Leer más »

Ábalos en prisión: Relación con bandas latinas, problemas con su novia y juicio por corrupciónJosé Luis Ábalos, en prisión provisional desde noviembre por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, mantiene una buena relación con miembros de bandas latinas, según fuentes penitenciarias. Su exasesor Koldo García, que comparte prisión, critica a la novia de Ábalos. El juicio por corrupción, con peticiones de condena elevadas, ha comenzado.

Leer más »

Vinícius: «No pude conectar con lo que quería Xabi, con Arbeloa tengo conexión especial»El jugador del Real Madrid Vinícius: 'No pude conectar con lo que quería Xabi, con Arbeloa tengo conexión especial'

Leer más »

Audax entra en el negocio de telecomunicaciones con la firma de un acuerdo con MasOrangeLa energética busca proporcionar a sus clientes una oferta integrada de servicios esenciales. Más información: Audax crecerá a doble dígito en Ebitda y beneficio en 2030: diversificará sus negocios con más presencia internacional

Leer más »

El Tesoro español coloca con éxito 6.439,25 millones en letras con rentabilidades al alzaEl Tesoro Público español ha subastado con éxito letras a seis y doce meses, registrando un aumento en las rentabilidades. La demanda de los títulos supera la oferta, y el mercado anticipa subidas de tipos de interés.

Leer más »

La CNMC archiva la denuncia de Vodafone contra Telefónica y Disney+La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cierra el caso sobre la integración de Disney+ en Movistar+, desestimando la denuncia de Vodafone sobre supuestas infracciones de competencia, tras una investigación de seis años.

Leer más »