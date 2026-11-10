La firma española Maktuk Botanic amplía su línea Riders con el Aceite Templario y el champú Sun & Sweat para cuidar la piel y el cabello tras hacer deporte.

La firma española Maktuk Botanic ha reunido en su línea Riders una serie de productos pensados para el momento posterior al entrenamiento. Entre ellos destacan el nuevo Aceite Templario y el champú Sun & Sweat, dos propuestas orientadas a personas que corren, pedalean o pasan horas al aire libre.

La marca sitúa el cuidado personal después del esfuerzo como una parte más de la rutina deportiva. Mientras la equipación se lava y las zapatillas se airean, la piel y el cabello siguen expuestos al sudor, al roce del casco o del calzado y a los lavados frecuentes, según describe la propia compañía.

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Aceite Templario y champú Sun & Sweat para después del entreno

El Aceite Templario de Maktuk Botanic es un aceite de masaje corporal formulado para facilitar el masaje en piernas, brazos, hombros o espalda. Se aplica después de la ducha tras el esfuerzo y está pensado para relajar los músculos y mantener la piel hidratada.

Según la información facilitada, el aceite incorpora ingredientes conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes musculares. Deja una sensación inicial fresca y un aroma herbal y especiado que perdura sobre la piel durante un tiempo.

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Por su parte, el champú Sun & Sweat es un champú sin sulfatos concebido para el lavado frecuente del cabello expuesto a sudor, polvo, viento y uso de casco o gorra. Su fórmula combina una base limpiadora con otros componentes, y la propuesta busca limpiar y dejar el cabello manejable tras la actividad al aire libre.

El champú está disponible en varios formatos, entre ellos uno pequeño para llevar en la bolsa de deporte. Esta presentación facilita su uso fuera de casa, en los días de entrenamiento o competición.

Origen botánico de Maktuk Botanic en Cáceres y Talavera

La inspiración de Maktuk Botanic se remonta a las antiguas boticas, con el uso tradicional de aceites y plantas para el cuidado corporal. El nombre de la línea evoca esas boticas monásticas, según explica la firma.

El origen personal de la idea está en la infancia de su creador, que jugaba entre las ruinas del convento de San Francisco del Berrocal, en Cáceres, rodeado de plantas como la lavanda y el romero. Ese recuerdo de la botánica tradicional forma hoy parte de la identidad de la marca.

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Las fórmulas de Maktuk Botanic se desarrollan en un laboratorio propio en Talavera de la Reina. Desde ese centro, la compañía traslada la tradición herbolaria a productos destinados a necesidades concretas de las personas deportistas.

Uso diario de la línea Riders para deportistas

La línea Riders responde a tres necesidades habituales: lavar el cabello a menudo después de entrenar, cuidar las manos y los pies sometidos al roce y dedicar unos minutos al masaje corporal tras una jornada activa. Maktuk Botanic presenta estos gestos como un ritual sencillo.

La compañía recomienda aplicar el aceite en las zonas doloridas tras una salida en bici, una carrera o una sesión de gimnasio. Según su planteamiento, este hábito ayuda a mantener la piel hidratada, libre de rozaduras y los músculos tonificados.

Además de la línea para deportistas, Maktuk Riders nació con una afinidad especial por el mundo ecuestre y cuenta con una línea específica para el cuidado de las mascotas. Quienes deseen conocer más sobre la marca pueden consultar su página web y sus redes sociales oficiales.