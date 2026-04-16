Makro acelera su crecimiento en España con ventas récord y plan de expansión hasta 2030

Makro España cierra un ejercicio fiscal con un crecimiento del 8% en ventas hasta 1.875 millones de euros y un beneficio disparado un 78%. La compañía presenta un ambicioso plan de expansión para alcanzar los 3.000 millones de euros en ventas para 2030, incluyendo la apertura de nuevas tiendas y el fortalecimiento de sus canales de distribución.

Makro avanza firmemente hacia sus ambiciosos objetivos para 2030. El gigante de la distribución hostelera concluyó su último ejercicio fiscal, que finalizó el pasado septiembre, registrando unas ventas totales de 1.875 millones de euros. Este resultado representa un crecimiento del 8%, superando la cifra del 6,4% alcanzada el año anterior. La compañía experimentó un notable incremento en su beneficio, disparándose un 78% en su ejercicio 2025 hasta alcanzar los 31,8 millones de euros.

Este impulso se atribuye, según la empresa, al desarrollo del margen comercial y a la mejora en los resultados financieros. Bertrand Mothe, CEO de la compañía, durante la presentación de los resultados del grupo, destacó el cierre de un año fiscal con un crecimiento récord en ventas, enfatizando que la empresa está expandiéndose en todos sus canales de venta y preparándose activamente para el futuro a través de un plan de expansión y crecimiento diseñado para el horizonte de 2030. Mothe reiteró el firme compromiso de la compañía de cumplir con sus objetivos de crecimiento en los próximos cuatro años. La meta estratégica de Makro en España para 2030 es ambiciosa: alcanzar los 3.000 millones de euros en ventas. Esta cifra casi triplica las ventas obtenidas en 2022, año en que la empresa superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Durante el último ejercicio fiscal, la filial española del grupo Metro experimentó un aumento del 9% en sus ventas dirigidas a clientes hosteleros, quienes ya representan más del 80% del total de las ventas. Actualmente, Makro cuenta con una base de 200.000 clientes hosteleros en España. El considerable tamaño del segmento hostelero español se perfila como una de las palancas clave para que la empresa continúe su expansión y aumente su cuota de mercado. Esta estrategia de crecimiento también estará sustentada por la apertura de nuevas tiendas, sumándose a los 37 establecimientos con los que cuenta actualmente. Mothe subrayó que España es el mercado hostelero más grande de Europa, y que el crecimiento actual de la compañía no sería posible sin la expansión física a través de nuevas aperturas. Para el presente ejercicio, la empresa ha diseñado un plan de expansión que cuenta con el respaldo de Metro. En cuanto a las nuevas ubicaciones, el CEO de Makro adelantó que el plan se enfoca en abrir establecimientos en zonas donde la compañía aún no tiene presencia. Si bien ha descartado aperturas para el año 2026, Mothe expresó optimismo, indicando la posibilidad de inaugurar las primeras nuevas tiendas en 2028. Sin embargo, dejó claro su afán de apertura, afirmando que si existiera la oportunidad de abrir una nueva tienda mañana, lo haría sin dudarlo. Makro ha logrado avances significativos en categorías clave. Los productos frescos cerraron el ejercicio con un incremento en sus ingresos del 14,4%, representando ya el 30,1% de las ventas totales. La marca propia, englobada en marcas como Metro, Rioba y Aro, también ha experimentado un crecimiento del 11%, y actualmente supone el 40% de la facturación total de la compañía. En cuanto a los canales de venta, el servicio de distribución y la venta online a hostelería registraron un impulso del 15%, consolidando así un crecimiento de doble dígito que se ha mantenido durante los últimos cinco años. Estos canales representan el 29,1% del total de las ventas. Por otro lado, el canal cash and carry, que concentra el 70,9% de las ventas, creció un 5,5%. En términos de inversión, Makro cerró su ejercicio fiscal 2024-2025 con una inversión total de 17,8 millones de euros en España, una cifra inferior a los 22 millones invertidos el año anterior. Una parte importante de esta inversión, 9 millones de euros, se destinó a su segunda plataforma regional en Galdakao (Bizkaia), con el objetivo de fortalecer la distribución en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Adicionalmente, se llevaron a cabo mejoras en los centros de cash and carry de Oviedo y A Coruña. De cara al presente año, Mothe adelantó que la empresa tiene previsto abrir una tercera plataforma regional en Málaga





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