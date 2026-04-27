Maialen Beloki ha sido designada por unanimidad como la nueva directora del Festival de Cine de San Sebastián, sucediendo a José Luis Rebordinos. Su nombramiento se produce tras un concurso público y reconoce su trayectoria en la gestión cultural y su compromiso con el desarrollo del cine.

Maialen Beloki ha sido nombrada oficialmente como la nueva directora del Festival de Cine de San Sebastián, asumiendo el relevo de José Luis Rebordinos . La decisión, tomada por unanimidad por el Consejo de Administración del festival, marca un hito en la historia de la prestigiosa cita cinematográfica.

Beloki, quien hasta ahora desempeñaba el cargo de subdirectora del certamen, ha sido una figura clave en la evolución del festival en los últimos años, impulsando iniciativas innovadoras y consolidando su posición como uno de los eventos cinematográficos más importantes a nivel internacional. Su nombramiento responde a un concurso público convocado el pasado 4 de marzo, buscando a la persona idónea para liderar el futuro del Zinemaldia.

La trayectoria profesional de Beloki, combinando gestión cultural, docencia e investigación, la convierte en una candidata ideal para afrontar los desafíos y oportunidades que presenta el panorama cinematográfico actual. Su profundo conocimiento del festival, su visión estratégica y su compromiso con el desarrollo del cine la posicionan como una líder capaz de mantener y fortalecer el legado de Rebordinos.

José Luis Rebordinos, quien ha dirigido el festival desde 2011, había expresado en numerosas ocasiones su deseo de que su sucesor o sucesora fuera una mujer. Esta declaración refleja su compromiso con la igualdad de género y su visión de un festival inclusivo y diverso. Durante su mandato, Rebordinos ha transformado el Zinemaldia, modernizando su estructura, ampliando su alcance internacional y apostando por nuevos talentos.

Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar el festival como un escaparate del cine de autor y una plataforma para el debate y la reflexión sobre el séptimo arte. La transición hacia una nueva dirección se realizará de manera gradual, con la colaboración de Rebordinos para asegurar la continuidad y el éxito del festival.

Beloki ha demostrado una gran capacidad para implementar nuevas ideas y proyectos, como el modelo Z365/Festival de todo el año, que busca extender la actividad del festival a lo largo de todo el año, promoviendo el desarrollo de nuevos talentos, la formación cinematográfica y la generación de pensamiento en torno al cine. Este modelo innovador ha sido clave para fortalecer la conexión del festival con la comunidad local y atraer a un público más amplio y diverso.

Maialen Beloki es licenciada cum laude en teoría, análisis y documentación cinematográfica por la Universidad del País Vasco, y actualmente es docente en la misma institución. Su formación académica y su experiencia profesional le otorgan una sólida base para liderar el festival y afrontar los retos del futuro.

El Consejo de Administración del festival, integrado por representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, ha expresado su confianza en la capacidad de Beloki para llevar al Zinemaldia a nuevas cotas de éxito. La elección de Beloki es un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con el cine.

Se espera que su liderazgo impulse nuevas iniciativas y proyectos que fortalezcan la posición del festival como un referente internacional. La próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará en septiembre de 2024, marcará el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Maialen Beloki. Rebordinos ha asegurado que está desapareciendo el cine español menos interesante, lo que subraya la importancia de apoyar y promover la calidad cinematográfica.

El festival continuará siendo un espacio para la exhibición de películas de autor, el debate y la reflexión sobre el cine, y el encuentro entre cineastas, profesionales del sector y público en general





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