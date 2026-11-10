Mahou San Miguel sustituye el gas natural en Alovera con una planta de biomasa

Mahou San Miguel deja casi sin gas natural su fábrica de Alovera, que cubre el 90% de la energía de sus procesos con biomasa forestal y agrícola.

El grupo cervecero Mahou San Miguel ha sustituido el gas natural en su fábrica de Alovera ( Guadalajara) gracias a una planta de biomasa que acaba de poner en marcha. La instalación, con más de 20 MWt de potencia, producirá 85.000 MWh térmicos al año a partir de restos forestales y agrícolas, lo que permite a la fábrica dejar de usar gas natural en sus procesos productivos.

La planta de Alovera es el buque insignia del grupo y la primera fábrica de la empresa en la calle Amaniel de Madrid. Según la compañía, el uso del gas natural ha quedado reducido a una presencia residual en algunas tareas de mantenimiento, mientras que la producción depende ahora de la nueva instalación.

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Cómo funciona la planta de biomasa de Alovera

La biomasa que alimenta la instalación procede de restos de poda forestal, sarmientos, cepas y podas vegetales. Se trata de biomasa forestal y agrícola certificada bajo el esquema SURE, que se complementa con el aprovechamiento del biogás generado en la depuradora del propio centro.

El combustible se almacena en un silo de 1.600 m3 de capacidad, con un stock suficiente para tres días. Este almacenamiento asegura la disponibilidad en caso de que se produzca alguna alteración en el suministro y favorece también la autosuficiencia energética de la fábrica.

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Unos empujadores trasladan la biomasa a las dos calderas de 10 megavatios térmicos de potencia cada una, donde se consume en biocombustión. El aire resultante de la combustión llega hasta la planta de producción, ubicada a unos metros de la instalación, y alimenta el proceso de fabricación de la cervecera.

Posición de Mahou San Miguel y del centro de Alovera

Marc Borreda, director de Desarrollo de Operaciones de Mahou San Miguel y director del Centro de Producción de Alovera durante más de siete años, hasta enero de 2026, sostiene que la fábrica ya era un referente en capacidad, tecnología, innovación y sostenibilidad, y que ahora lo es también en resiliencia y eficiencia energética.

Borreda sostiene que la competitividad industrial exige avanzar en eficiencia y resiliencia energética. Según explica, la planta permite reducir la dependencia del gas natural, incrementar la autonomía energética y diversificar las fuentes de energía térmica del centro.

La compañía vincula la iniciativa con su hoja de ruta de sostenibilidad Compartimos Futuro, que fija como objetivo una estrategia cero emisiones para 2050. Mahou San Miguel presenta además la instalación como la planta de biomasa más grande del sector cervecero en España.

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Impacto en la producción y próximos pasos

Según la empresa, el 90% de la energía necesaria para la fabricación de los 34 tipos de cerveza que produce en Alovera procede ahora de la planta de biomasa, mientras que el 10% restante corresponde al biogás. La fábrica tiene una capacidad de 7.000 millones de litros al año, equivalentes a 3 millones de litros diarios.

La fábrica de Alovera genera además un subproducto sólido, el bagazo, que se obtiene tras la filtración del mosto. Mahou San Miguel señala que solo esta planta produce 90.000 toneladas de bagazo al año, que hasta ahora se destina a ganado vacuno y a otros usos como etiquetas, tiradores de cerveza y hamburguesas.

Las cenizas resultantes de la combustión se derivan a un proceso de reutilización para otros usos, por ejemplo en carreteras, lo que, según la compañía, permite alcanzar la circularidad total. Con esta planta, Alovera, situada a unos 60 kilómetros de Madrid, consolida su papel como la fábrica de cerveza más grande de España, con 135 años de historia del grupo y presencia en más de 74 mercados internacionales.