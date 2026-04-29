Mahou Refuerza su Vínculo con el Fútbol a Través de 'Cinco de Cinco'

Mahou lanza la plataforma 'Cinco de Cinco' en colaboración con LaLiga y figuras como Julián Álvarez y Marcelo, destacando los valores de ambición, talento, legado, equipo y pasión que definen tanto a la marca como al mundo del fútbol.

Mahou , con una larga trayectoria ligada al fútbol , profundiza su relación con este deporte a través de su patrocinio con LaLiga y la plataforma 'Cinco de Cinco'.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de figuras como Julián Álvarez y Marcelo, destaca cinco ingredientes clave que definen tanto la marca como el espíritu futbolístico: ambición, talento, legado, equipo y pasión. Estos valores se reflejan en las cinco estrellas que representan la calidad de Mahou, tanto en su cerveza como en su compromiso con el deporte.

La compañía subraya la importancia del fútbol como un fenómeno cultural que genera una conexión emocional única con los aficionados, superando a otros territorios de comunicación. Mahou busca construir alianzas estratégicas que aporten valor real a la marca, a los aficionados y a la competición, transformando el patrocinio en una asociación integral. La plataforma 'Cinco de Cinco' no solo busca estar presente en LaLiga, sino liderar la categoría a través de la conexión con los valores esenciales del fútbol.

Además de LaLiga, Mahou mantiene asociaciones con clubes históricos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, buscando clubes que compartan su ADN de historia, autenticidad y valores emocionales. La campaña 'Cinco de Cinco' tiene como objetivo elevar la percepción de la marca hacia la máxima calidad, resaltando los ingredientes que componen su cerveza Cinco Estrellas y asociándolos con la excelencia demostrada por los jugadores en el campo.

En resumen, 'Cinco de Cinco' es una plataforma creativa que representa la evolución del posicionamiento de Mahou en el mundo del fútbol, activada a través de un plan integral que busca conectar con el consumidor en todos los canales disponibles. La estrategia de Mahou se centra en la integración en el relato de la competición, aportando valor a la experiencia del aficionado y elevando el estándar del patrocinio deportivo.

La elección de embajadores como Julián Álvarez y Marcelo refuerza el mensaje de ambición, talento, legado, equipo y pasión que la marca busca transmitir





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