Mahindra contrató a BNP Paribas para llevar a cabo una acelerada de acciones de Cie Automotive

Mahindra ha contratado a BNP Paribas para llevar a cabo una colocación acelerada de aproximadamente 4,29 millones de acciones de Cie Automotive. La operación está dirigida a inversores institucionales y cualificados y, tras la colocación, valorada en 134,06 millones de euros a precio de mercado.

Mahindra ha contratado a BNP Paribas para llevar a cabo una colocación acelerada de aproximadamente 4,29 millones de acciones de Cie Automotive, representativas de alrededor del 3,58% de su capital social.

La operación ha sido dirigida a inversores institucionales y cualificados y, tras la colocación, valorada en 134,06 millones de euros a precio de mercado. El accionista vendedor, al final de la transacción, dejará de mantener acciones de Cie Automotive, finalizando su presencia en el capital del fabricante de componentes para el automóvil.

BNP Paribas actuará como coordinador global único de la venta y determinará, tras el proceso de colocación acelerada, los términos definitivos de la operación, incluyendo el número final de acciones vendidas y el precio al que se coloque el paquete, que suele incorporar un descuento respecto al precio de cotización. Estos detalles se comunicarán posteriormente como información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en nombre del accionista vendedor.

Los títulos de Cie Automotive cerraron este miércoles con una caída en Bolsa del 1,11%, hasta los 31,25 euros





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mahindra BNP Paribas Colocación Acelerada Acciones De Cie Automotive Intereses

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La médico que descubre grasa peligrosa en personas delgadas: 'El IMC lleva años desactualizado'Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

Read more »

Cie Automotive gana un 2% más y aumenta ventas hasta 1.052 millonesCie Automotive cierra los tres primeros meses de 2026 con unas ventas de 1.052 millones de euros, un 3,8% más; y un aumento del 2,3% de su beneficio neto, que se coloca en 96,3...

Read more »

Un joven de un CIE será expulsado este jueves, pese a cumplir las condiciones de la regularizaciónMounir M. fue detenido cuando iba al Ayuntamiento a presentar la solicitud de la regularización e ingresó en el centro por 'no saber decir bien el domicilio', denuncia su abogado....

Read more »

Mahindra sale de Cie Automotive con la colocación acelerada de su 3,58%Mahindra ha contratado a BNP Paribas para llevar a cabo una colocación acelerada de aproximadamente 4,29 millones de acciones de Cie Automotive, representativas de en torno al...

Read more »