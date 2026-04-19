Magyar Revienta el Poder de Orbán: Una Nueva Era para Hungría

La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en Hungría pone fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. El nuevo líder apuesta por acercarse a la UE y distanciarse de Rusia, en un país con una profunda memoria histórica sobre el vasallaje. El artículo repasa la campaña electoral, las acusaciones mutuas y el contexto histórico que ha llevado a este cambio político.

La irrupción de Péter Magyar y su emergente partido Tisza en el panorama político húngaro ha marcado un antes y un después, culminando con la destitución de Viktor Orbán , quien ostentaba el poder desde hacía 16 años. El liderazgo de Orbán, figura clave del iliberalismo, ha sido asociado a una Hungría marcada por la corrupción, con estrechos lazos con el Kremlin y percibida como un elemento disidente dentro del Parlamento Europeo.

En su discurso de victoria, Magyar planteó un giro estratégico hacia la Unión Europea, distanciándose de las relaciones con Moscú, Pekín y Washington. Su declaración: Queremos un país que no sea vasallo de nadie, resonó con fuerza en Hungría, un país con una profunda sensibilidad histórica respecto a la noción de vasallaje. Orbán había enfrentado fuertes críticas, consideradas imperdonables en el contexto húngaro, por su supuesta sumisión a los intereses rusos y estadounidenses. Estas acusaciones, junto con la corrupción generalizada, fueron los pilares de la oposición emergente del partido Tisza. El partido en el poder, Fidesz, había estado desplegando una campaña intensiva para desacreditar a Magyar, a quien consideraban una amenaza inminente para la continuidad de Orbán en las próximas elecciones. Esta campaña incluyó la distribución de carteles en todo el país, tildándolo de promotor del gasto público en la guerra de Ucrania. Un ejemplo destacado fue un cartel visto en Budapest durante el invierno pasado, que mostraba a Zelenski, Von der Leyen y Magyar arrojando fajos de billetes de 20.000 florines a un inodoro de oro, acompañado del texto: Suben tus impuestos y gastan tu dinero en la letrina de oro ucraniana. Ambas partes se acusaban mutuamente de ser vasallos de potencias extranjeras. La propaganda de Fidesz sostenía que Magyar representaba un futuro donde Hungría se sometería a los dictados de la Unión Europea, incluso en áreas donde la mayoría húngara discrepaba de la postura de Bruselas, como la inmigración. Por otro lado, la alianza de Orbán con Moscú, una antigua potencia opresora, erosionó su imagen pública. El trauma histórico de Hungría con la cuestión del vasallaje se remonta a varios siglos. Sometido a dominio extranjero durante largos periodos, el país ha desarrollado un espíritu de resistencia ante cualquier intento de control externo, reclamando firmemente su autonomía en la gestión y toma de decisiones. Este espíritu de rebeldía se remonta a 1526, tras la muerte del rey Luis II de Hungría combatiendo a los otomanos. La ocupación otomana, que se extendió por más de 150 años, facilitó además la ascensión de los Habsburgo al trono húngaro. Tras la expulsión de los otomanos en el siglo XVII, Viena impuso su autoridad sobre Hungría como uno de sus dominios. Sin embargo, el deseo de autonomía nunca se extinguió. Desde 1526, varios príncipes húngaros desde Transilvania habían buscado desvincularse de Austria. El punto de inflexión llegó en 1848, con las revoluciones europeas contra los Habsburgo y los Borbones. El poeta Sándor Petőfi lideró protestas en Budapest exigiendo 12 puntos, incluyendo una guardia nacional propia, la convocatoria de una asamblea nacional y una mayor independencia del Imperio Austríaco. El aristócrata Lajos Kossuth intentó negociar estas demandas en la corte vienesa, logrando que el emperador Fernando V cediera en varios aspectos, como la creación de un gobierno independiente con un primer ministro y una constitución propia. No obstante, las aspiraciones húngaras pronto generaron inquietud en los Habsburgo, que temían una independencia total. Ante la presión continua de Viena, el gobierno de Batthyány renunció y fue reemplazado por Kossuth y sus seguidores, quienes abogaban por una Hungría completamente independiente. Cuando el movimiento húngaro intentó expandir sus competencias y consolidar su poder militar y político, Viena respondió, desatando un conflicto abierto que estuvo a punto de colapsar el Imperio Austríaco





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