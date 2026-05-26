Magistrada ordena citar a Vicente Mompó y revisar llamadas de Amparo Folgado tras la dana de octubre 2024

La instrucción judicial exige al presidente de la Diputación de Valencia y a la alcaldesa de Torrent comparecer como testigos, y se investiga si la alerta sobre el desbordamiento del barranco de Horteta llegó a la Generalitat y por qué no se actuó a tiempo.

La magistrada que lleva la instrucción del proceso judicial sobre la dana de octubre de 2024 ha decidido volver a citar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó , y ha ordenado la puesta a disposición de las llamadas realizadas desde el teléfono corporativo de la alcaldesa de Torrent, Amador Folgado, el mismo día en que se produjeron los desbordamientos que desencadenaron la tragedia.

La providencia, firmada el martes, señala que la investigación se centrará en esclarecer si la alerta que la alcaldesa transmitió a la autoridad superior de emergencias de la Generalitat, a través del Comitè de Coordinació d'Emergències (Cecopi), fue recibida y, en caso afirmativo, por qué no se adoptaron las medidas preventivas que podrían haber mitigado el impacto de la crecida del barranco de Horteta, afluente de la rambla del Poyo. Según el acta de la declaración previa, Mompó sostuvo que desconocía si en la reunión del Cecopi se había mencionado la situación crítica de Torrent y añadió que, de no haberse tratado el tema, era porque los técnicos no percibieron la magnitud del peligro que se avecinaba.

La jueza, sin embargo, ha considerado que esta explicación resulta insuficiente y ha ordenado revisar detalladamente el registro de llamadas del 29 de octubre de 2024, día en que el barranco se inundó con una fuerza comparable a "olas" que arrasaron la confluencia con el Poyo, provocando la muerte de 230 personas





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vicente Mompó Amparo Folgado Dana 2024 Cecopi Inundaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noticias Exclusivas: Nombramiento de Un Nuevo consejero delegado para IndraEl consejo de administración de Indra, previsto para reunirse el martes 26 de mayo, nombrará probablemente a un nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente De los Mozos.

Read more »

La salida de José Vicente de los Mozos deja en el aire el plan de expansión industrial de IndraEl consejo de este martes da el pistoletazo de salida a la renovación del consejo y un comité de dirección que deben marcar la nueva hoja de ruta. Más informacion: El sector de la Defensa ofrece a Moncloa “colaborar” con Indra para unir al sector tras el adiós de los Escribano.

Read more »

La alcaldesa de Torrent señala que no recibió indicaciones por parte de Emergencias de la Generalitat el día de la danaImagen de archivo de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Read more »

Una alcaldesa del PP alertó al Cecopi de la dana del primer desbordamiento 'con olas' en la rambla del PoyoAmparo Folgado, primera edil de Torrent, desvela ante la jueza que llamó al presidente de la Diputación de Valencia tras ver en persona el barranco de Horteta 'desbocado'

Read more »