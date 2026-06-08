Magistrada archiva el caso del desalojo del B‑9 y desoye las peticiones de la Fiscalía y abogados de migrantes

La jueza Meritxell Quella clausura el procedimiento que autorizó el mayor desahucio de España, manteniendo que Badalona cumplió con la obligación de desalojar y que la asistencia municipal fue adecuada, a pesar de las críticas de la Fiscalía y de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

La magistrada Meritxell Quella ha dictado el cierre del procedimiento judicial que autorizó el desalojo masivo del recinto conocido como B‑9 en Badalona , una operación que representó el mayor desahucio de la historia reciente de España.

En su auto, la jueza confirmó que el Ayuntamiento de Badalona cumplió con la obligación legal de desalojar a los cientos de migrantes que ocupaban el edificio antes de la temporada navideña, y sostuvo que la administración municipal brindó la "atención debida" a las personas desplazadas. La decisión fue adoptada pese a las reiteradas solicitudes de la Fiscalía y de las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, quienes pedían que se investigaran posibles vulneraciones de derechos fundamentales y que se obligara al consistorio a garantizar una alternativa habitacional inmediata.

Quella consideró que los informes emitidos por los servicios sociales municipales, que describían una serie de intervenciones asistenciales, eran suficientes y que la falta de un protocolo específico para personas sin hogar no constituía impedimento para ofrecer medidas de apoyo a los desalojados. Durante los meses posteriores al desalojo, la Generalitat y diversas organizaciones del tercer sector se vieron obligadas a activar alojamientos de emergencia para atender a los migrantes que quedaron sin techo.

Sin embargo, la respuesta municipal resultó insuficiente y varios de los afectados tuvieron que refugiarse bajo un puente en condiciones climáticas adversas, expuestos a viento y lluvia. A pesar de estas





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Desalojo B‑9 Migrantes Badalona Procedimiento Judicial Derechos Humanos

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