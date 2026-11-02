Maestra heroica de Oregon habla sobre tiroteo escolar y prevención de más víctimas

Cassidy Schutz, maestra de Bend, Oregon, revela cómo detuvo al atacante. Tres estudiantes y una docente murieron en el tiroteo mientras la comunidad busca normalidad.

Cassidy Schutz, maestra certificada en la escuela primaria Silver Rail de Bend, Oregón, ha revelado los detalles de su valiente actuación durante el tiroteo ocurrido el pasado 15 de octubre, un evento traumático que dejó tres estudiantes y una docente fallecidos. Schutz expresó su profunda tristeza y lamento por la falta de tiempo para prevenir la tragedia, destacando que su rápida intervención fue crucial para detener al agresor que abrió fuego en un aula destinada a estudiantes con necesidades especiales.

Intervención heroica de la maestra

Tras el incidente, el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, describió la acción de Schutz como heroica, aunque inicialmente no reveló su identidad. Según la investigación policial, la educadora lanzó su teléfono celular contra el atacante y se abalanzó sobre él para intentar desarmarlo antes de que un padre presente en el recinto lograra neutralizar al hombre de un disparo mortal. Esta acción decisiva es considerada por las autoridades como el factor determinante que evitó un mayor derramamiento de sangre y salvó a muchos otros en la escuela.

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Testimonio y dolor de la comunidad

En un comunicado emitido el viernes por el distrito escolar Bend-La Pine, Schutz compartió sus sentimientos sobre la horrible y desgarradora tragedia que sacudió a la localidad. La maestra afirmó que no existen palabras capaces de describir la realidad inimaginable que enfrentan, y expresó que su corazón está con las familias de las víctimas, con los heridos y con todos aquellos que presenciaron el ataque ese día, pidiendo privacidad mientras se recupera del shock emocional.

El padre de familia que participó en la detención del atacante, Kaylub Giamanco, portaba legalmente un arma de fuego calibre cuarenta y cinco milímetros cuando vio al agresor y lo siguió dentro del edificio. Giamanco, quien también resultó ileso junto con Schutz, expresó su gratitud hacia la maestra en una entrevista con Oregon Public Broadcasting, deseando poder abrazarla por su valentía instantánea que precedió a su propio disparo fatal contra el hombre armado.

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Repercusiones y nuevo plan de seguridad

Steven Cook, superintendente de las escuelas Bend-La Pine, reconoció públicamente que las acciones tanto de Schutz como de Giamanco probablemente salvaron numerosas vidas. Mientras que la mayoría de las instituciones educativas del distrito reanudaron sus actividades inmediatamente, la escuela primaria Silver Rail permanecerá cerrada hasta el seis de noviembre para permitir las reparaciones estructurales necesarias en las áreas afectadas por el ataque violento.

El distrito ha informado que el ochenta y seis punto dos por ciento de las familias prefieren el retorno a Silver Rail, por lo que planean reabrir las puertas para los estudiantes y familias que se sientan preparados. Como medida de seguridad reforzada, un agente policial estará presente en cada escuela del distrito el día de la reapertura, y un equipo rotativo de ocho agentes de seguridad escolar supervisará las instalaciones. Se ha convocado una reunión comunitaria para el cinco de noviembre con el fin de abordar las preocupaciones sobre seguridad y el proceso de recuperación.

Aunque el adolescente de dieciséis años responsable del ataque ha sido identificado, sigue siendo incierto si sus padres enfrentarán cargos legales por negligencia o complicidad. En las afueras de Silver Rail se han instalado monumentos improvisados con flores y velas en memoria de las tres víctimas estudiantiles y la docente fallecida, mientras la comunidad se reúne en lugares como el parque Drake para honrar a los muertos y apoyar a los supervivientes en este difícil momento de duelo colectivo.

La maestra Schutz, quien no sufrió lesiones físicas, ha emphasized que llevará consigo el dolor de esta pérdida para siempre, pero que su atención se centra ahora en el bienestar de sus colegas, la escuela y la recuperación personal. Las autoridades locales continúan trabajando para restaurar la normalidad en un entorno marcado por la violencia inexplicable, garantizando que la seguridad de los estudiantes sea la prioridad absoluta en todas las fases de la reconstrucción institucional y emocional de la ciudad de Bend.