La Comunidad de Madrid y Aragón se oponen a la aprobación del decreto de Sara Aagesen antes del 29-N, exigiendo cambios en la correlación horaria y la evaluación de proyectos energéticos.

La Comunidad de Madrid y Aragón han expresado su firme rechazo a que el Gobierno central apruebe el nuevo decreto regulatorio de los centros de datos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Ambas comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, consideraron que esta normativa, gestionada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, presenta condiciones económicas y energéticas que pueden disuadir la inversión extranjera y nacional en estas infraestructuras estratégicas.

Rechazo a la Correlación Horaria

El punto principal de discrepancia radica en la obligación de establecer una correlación horaria estricta entre el consumo eléctrico y la generación de energías renovables. Las administraciones regionales argumentan que esta exigencia no es viable dado el estado actual de la red eléctrica en España y que perjudicaría la competitividad del territorio frente a otros destinos de inversión europeos.

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Los responsables políticos madrileños y aragoneses confían en que un eventual Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo elimine esta correlación o, como mínimo, evalúe con mayor rigor qué proyectos son realmente robustos antes de imponer estas barreras. Sostienen que la regulación actual impide alcanzar los objetivos de descarbonización de forma realista para las nuevas instalaciones.

Flexibilización de Aagesen y Opinión del Sector

Sara Aagesen ha preparado una versión flexibilizada del decreto que permite aceptar electricidad de renovables más antiguas y contempla instalaciones de mayor tamaño. Sin embargo, el sector empresarial y las comunidades autónomas consideran que estas medidas son insuficientes para garantizar la rentabilidad de los proyectos propuestos por los grandes inversores de tecnología.

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El sector advierte que, si el decreto se aprueba en su estado actual, los inversores que están valorando instalar centros de datos en Madrid podrían optar por otros emplazamientos. Esta fuga de capital representaría una pérdida significativa de oportunidades económicas y de desarrollo tecnológico para ambas regiones en los próximos años.

Impacto en la Competitividad Territorial

Existen proyectos actualmente en marcha en Madrid que podrían cumplir con los requisitos mínimos si se ajustaran las normas, pero el ambiente de incertidumbre ya está generando rechazo. Algunos titulares del sector indican que los inversores están reaccionando con alarma ante la normativa, temiendo que les obligue a trasladar sus operaciones a jurisdicciones más favorables.

Los representantes de la Comunidad de Madrid y Aragón coinciden en que la planificación energética de los últimos ocho años ha sido insuficiente para atender la demanda de este sector. Critican que el Gobierno actual está regulando un mercado en plena expansión sin haber dotado a la infraestructura energética de la capacidad necesaria para absorber tal carga.

Estrategia y Futuro de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se presenta como una herramienta transformadora de la economía, y la capacidad de atraer data centers será clave en la competencia global entre países. Un estudio reciente calcula que los empleos vinculados a estos centros podrían superar los 25.000 millones en España si se gestionan correctamente los plazos de construcción, que suelen oscilar entre 10 y 12 años.

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La evaluación que realiza el Ministerio y Red Eléctrica de los proyectos actuales también es motivo de queja, ya que el sistema de garantías por kilovatio no ha servido para desincentivar proyectos fantasma. El objetivo final es acercar estas infraestructuras a la población, demostrando que representan una oportunidad tangible para los territorios donde se instalan y para la economía digital en su conjunto.