El Ayuntamiento de Madrid elimina el descuento del 10% para vehículos con distintivo verde en zonas SER desde enero de 2027, incrementando costes de estacionamiento.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que a partir de enero de 2027 los conductores con distintivo verde perderán su bonificación del 10 % en las zonas SER de la capital. Esta decisión forma parte de las nuevas ordenanzas fiscales para 2027 y afecta directamente al grueso del parque móvil que se mueve a diario por la ciudad. La pegatina en el salpicadero con la letra C es porcentualmente la más numerosa en la ciudad.

Nuevas tarifas de estacionamiento efectivas

La bonificación por etiqueta C dejará de aplicarse en las zonas SER de Madrid al inicio de 2027. La hora de estacionamiento sube de 1,00 € a 1,10 €. Si se trata de una parada rápida de 30 minutos, el coste pasa de 0,35 € a 0,40 €, mientras que agotar el tiempo máximo de dos horas costará 2,75 €. Estas cifras corresponden a la tarifa base estándar y siguen sujetas a las variaciones dinámicas habituales por niveles de ocupación o episodios de alta contaminación.

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El impacto financiero también se refleja en otros tramos temporales establecidos por el consistorio madrileño. Aparcar durante una hora pasará de 1,85 € a 2,05 €. El tramo de media hora sube de 0,80 € a 0,90 €, y el límite de dos horas escala de 3,70 € a 4,10 %. Estos ajustes económicos buscan regularizar la ocupación del suelo urbano y reflejar el coste real del espacio disponible en las vías públicas.

Permanencia en zonas de bajas emisiones

Lo que no cambiará es la movilidad permitida con los vehículos a motor etiquetados. Aquellos que cuenten con etiqueta C conservarán el permiso de circulación por toda la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid y la ZBEDEP de Plaza Elíptica. La autoridad local ha aclarado que la retirada del descuento fiscal no implica restricciones de acceso a estas áreas protegidas.

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De igual modo, se mantienen sin variaciones las condiciones y excepciones para acceder a la ZBEDEP Distrito Centro. Los propietarios de vehículos con esta certificación ambiental continúan teniendo acceso directo a las limitaciones de tráfico establecidas, garantizando su operatividad dentro del núcleo histórico y sus perimetralidades. La normativa de circulación se mantiene independiente de la política de tarifas de estacionamiento.

Impacto económico y alternativas urbanas

La diferencia de costes se va incrementando progresivamente para los usuarios que dependen del coche privado. El consistorio madrileño plantea que la movilidad sostenible se consolide como la opción más eficiente económicamente. Nos estamos planteando seriamente ir siempre en bicicleta como alternativa válida ante el encarecimiento del uso del vehículo particular.

¿Se acerca así el momento de cambiar a un coche 0% emisiones? Habrá modificaciones en las tarifas para los motores más ecológicos que podrían acentuar esta tendencia. Bolsillo y aire limpio están en juego para los residentes y visitantes de la capital española. Los conductores deben hacer cuentas cuando piensen en el uso que le dan a su vehículo en Madrid.