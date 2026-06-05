Madrid: restricciones y cierres de tráfico por la visita del Papa León XIV

El Ayuntamiento de Madrid ha organizado un plan especial de movilidad para satisfacer las necesidades previstas durante la visita del Papa León XIV al centro de la ciudad. Entre las medidas anunciadas hay cortes de tráfico, refuerzo en el suburbano y tramos horarios donde estará suspendido en vías de garantizar la seguridad de los peregrinos. Además, se promoverá la inclusión del teletrabajo por parte de las empresas.

Las principales afecciones afectarán tanto al tráfico rodado como a varias estaciones de Metro. El Ayuntamiento ha organizado un plan especial de movilidad para satisfacer las necesidades previstas.

Aun así, entre las medidas ya anunciadas hay cortes de tráfico, refuerzo en el suburbano, así como tramos horarios donde estará suspendido en vías de garantizar la seguridad de los peregrinos, y una promoción de la inclusión del teletrabajo por parte de las empresas. Las siguientes estaciones de metro permanecerán cerradas desde las 17:00 a 22:00 horas.

En todas ellas los trenes seguirán circulando, pero sin efectuar parada mientras dure el cierre, que cubre toda la franja de la misa y el dispositivo de entrada y salida de los centenares de miles de asistentes previstos. La Comunidad de Madrid puede optar por cortar temporalmente las siguientes estaciones debido a problemas de aforo o seguridad del momento. Será el día con mayores restricciones debido a la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles.

Las siguientes estaciones de Metro estarán cerradas de 06:00 a 10:00 horas. Las restricciones disminuirán en comparación al domingo. Cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV: cómo acceder al centro de Madrid los días 6, 7, 8 y 9 de junio. Repartiendo los flujos por varias bocas y minimizando los puntos de embudo en la superficie.

Al mismo tiempo, para cualquier cambio en información actualizada, ya que los cortes pueden ajustarse según necesidades de seguridad





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