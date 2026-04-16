Madrid publica registro de objetores al aborto forzada por la justicia, escenificando su rechazo

La Comunidad de Madrid ha activado el registro de objetores al aborto, un proceso judicialmente impuesto que el gobierno de Ayuso utiliza para mostrar su oposición a la medida. Las publicaciones en transparencia y las aportaciones ciudadanas evidencian la estrategia política y el debate ideológico suscitado.

La Comunidad de Madrid, bajo la dirección del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso , ha iniciado la tramitación del registro de objetores al aborto, un proceso que se ha visto forzado por una resolución judicial ante la resistencia inicial del ejecutivo autonómico. Este procedimiento, lejos de ser una mera formalidad, se ha transformado en una plataforma para escenificar el rechazo del gobierno del Partido Popular a la creación de dicho listado.

La administración regional ha optado por publicar cuatro documentos en su portal de transparencia, con el objetivo declarado de permitir a ciudadanos y partidos políticos conocer el proyecto y presentar sus aportaciones. Lo llamativo de estos textos, usualmente concisos, es la reiterada mención, hasta en nueve ocasiones, a que la medida se implementa como una obligación legal impuesta por la justicia. Esta insistencia subraya la estrategia del gobierno de Ayuso de vincular la acción a un imperativo legal, dejando claro que su iniciativa no responde a un deseo propio, sino a una exigencia judicial, con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027. Las primeras contribuciones recibidas parecen indicar que este mensaje, en parte, está calando en la ciudadanía.

El camino hacia este registro se inició oficialmente el 16 de diciembre de 2024, con la aprobación por unanimidad del protocolo de coordinación para su implantación en todas las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Consejo Interterritorial. Este acuerdo, un instrumento vinculante de coordinación administrativa, contó con la participación de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, casi un año después, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, remitió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid, otorgándoles un plazo de un mes para establecer el registro, algo que Madrid aún no había cumplido. Ante esta inacción, el Ministerio de Sanidad interpuso un recurso contencioso-administrativo. El hecho de que la justicia haya fallado a favor del Gobierno central es precisamente el argumento que la administración madrileña repite de forma insistente, nueve veces, para dejar patente que actúa en contra de su voluntad.

La normativa vigente exige que la Comunidad someta sus proyectos legales a consulta pública, detallando los problemas que pretenden resolver, la necesidad y oportunidad de la norma, así como sus objetivos. En todos estos apartados, la administración regional se limita a justificar su proceder como un cumplimiento forzado de un auto judicial. Esta referencia aparece cinco veces en la memoria justificativa del proyecto, dos en la resolución de consulta pública, una en su presentación y otra en la de las aportaciones. El marcado rechazo de Madrid a esta situación se manifiesta de manera explícita en el apartado de 'posibles soluciones alternativas'. En él, se argumenta que las alternativas son los procedimientos internos ya vigentes en los centros hospitalarios madrileños, los cuales garantizan el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto conforme a la ley. A pesar de ello, se reconoce, en un tono que denota resignación, que la regulación que se está diseñando obedece al cumplimiento de una medida cautelar acordada en el Auto Nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (NIG: 28.079.33.3-2026/0000280, Pieza de Medidas Cautelares 36/2026 - 0001 (Procedimiento Ordinario), de 2 de marzo de 2026).

La importancia del tema del aborto como elemento movilizador, especialmente con las elecciones en el horizonte, se ve corroborada por las aportaciones que se están recibiendo en el proyecto madrileño. Este trámite, abierto hasta el 19 de mayo, permite a partidos y ciudadanos proponer modificaciones al texto. Si bien aún no existe un balance público de todas las contribuciones, tanto a favor como en contra, los mensajes registrados evidencian que el gobierno de Ayuso podría estar logrando su objetivo de generar un debate ideológico más que técnico. Se observan mensajes de apoyo a las políticas de la presidenta en favor de la mujer embarazada, con una ciudadana que califica el aborto de 'homicidio voluntario' y aboga por no utilizar los impuestos públicos para financiar lo que considera un acto de 'sangre inocente'. Otra ciudadana considera la ley discriminatoria, y una tercera expresa su oposición. Adicionalmente, la asociación 'Profesionales por la Ética' ha presentado varias aportaciones en contra del proyecto, calificándolo de 'atentado a la libertad de conciencia'. Estas perspectivas contrastan marcadamente con las posturas históricas de Ayuso respecto al aborto, cuya trayectoria política ha estado marcada por cambios de opinión, pasando de considerar 'aberrante' el aborto sin permiso a los 16 años, a apoyarlo o sugerir que las mujeres lo realicen 'en otro lugar'. Estos giros en la posición de la presidenta se han visto reflejados en las directrices de su gobierno, siendo el registro de objetores al aborto un claro ejemplo de esta dinámica





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