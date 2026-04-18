Madrid otorga la Llave de Oro a María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la libertad de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha recibido la Llave de Oro de Madrid, una distinción sin precedentes para una figura no estatal, en un acto que subraya el respaldo de la capital española a la causa democrática en Venezuela. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha elogiado su incansable labor en favor de la libertad y el retorno de los venezolanos a su país, en un evento que congregó a importantes figuras políticas y a la comunidad venezolana en el extranjero.

La distinguida líder opositora venezolana, María Corina Machado , ha sido honrada este viernes en el emblemático Ayuntamiento de Madrid con la Llave de Oro de la ciudad, un galardón de gran relevancia habitualmente reservado para los más altos dignatarios del Estado. El alcalde de Madrid , José Luis Martínez-Almeida, ha tomado la decisión de otorgar esta distinción de manera excepcional para reconocer el liderazgo inquebrantable de Machado, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En su emotivo discurso de aceptación, pronunciado en la histórica Casa de la Villa, Machado hizo un recorrido por los años de ardua lucha y resistencia de las fuerzas antichavistas. Describió la denuncia del presunto fraude electoral de 2024 como un acto heroico que permitió que la voluntad soberana del pueblo venezolano se manifestara. Según la veterana política, aquel proceso electoral marcó un punto de inflexión decisivo en la historia reciente del país. Con la voz quebrada por la emoción, Machado expresó: El mundo nos observaba con compasión, pero nosotros dimos un paso al frente, unimos a una nación en torno a la anhelada esperanza de que nuestros hijos puedan regresar a casa lo antes posible. Afirmó con contundencia: Enfrentamos a la tiranía y la derrotamos. Este triunfo otorgó legitimidad a la posterior acción de remover a Maduro del poder, sentenció.

Mientras Machado compartía sus palabras, los ecos de los gritos de apoyo de los venezolanos presentes resonaban en la sala del antiguo Ayuntamiento de Madrid, interrumpiendo momentáneamente su discurso. Con renovada emoción, concluyó: Los pueblos decididos a ser libres son imparables. A su lado, el alcalde Martínez-Almeida alabó la trayectoria de quien, según sus palabras, ha dedicado toda su vida a luchar por su patria. Subrayó la existencia de un proceso de libertad en marcha que se siente al alcance de la mano.

El protocolo desplegado por el Ayuntamiento para recibir a Corina Machado fue de la máxima categoría, reservado para eventos de gran trascendencia. Incluyó una recepción oficial por parte de las principales autoridades del consistorio a pie de calle, la presencia de maceros ataviados de gala, una guardia municipal uniformada y una orquesta integrada exclusivamente por músicos venezolanos. Un nutrido grupo de representantes municipales, incluyendo a figuras de la talla de Esperanza Aguirre y los exalcaldes de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, José María Álvarez del Manzano y Ana Botella —con la notoria ausencia de Manuela Carmena y Juan Barranco—, se unieron al homenaje en un solemne acto de salutación celebrado frente a las enseñas de Madrid, España y Venezuela.

En el exterior, aproximadamente doscientos venezolanos esperaron pacientemente durante dos horas la aparición de la líder, quien a su vez retrasó la entrada del alcalde en veinte minutos. Este acto culminó una jornada intensa en la que Machado recorrió la totalidad del espectro de la derecha parlamentaria en un lapso de pocas horas. Su agenda previa incluyó una visita a la sede de Disenso, la fundación de Vox, donde se reunió con su líder, Santiago Abascal. Anteriormente, había sido recibida con gran efusividad y numerosos abrazos a pie de calle en la sede central del Partido Popular, Génova, por el líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo.

Antes de su llegada a Madrid, Machado realizó una breve gira europea que incluyó encuentros en Francia y los Países Bajos con el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro holandés, Rob Jetten, respectivamente. En ambas citas, Machado reiteró la necesidad de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de acompañar un proceso democrático que debe ser pacífico, ordenado y fundamentado en la voluntad popular expresada en elecciones libres. Siguiendo la línea de otros líderes opositores, enfatizó la urgencia de establecer un calendario electoral como vía de salida a la compleja situación que atraviesa Venezuela, marcada por la encarcelación de un mandatario en Estados Unidos y el desempeño de una presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presuntamente actúa bajo directrices de Washington.

Sin embargo, la recepción en Madrid presentó matices de menor calado en comparación con sus anteriores compromisos internacionales. Machado no se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a pesar de una invitación formal cursada desde La Moncloa. Además, su recibimiento en el Ayuntamiento de Madrid generó la oposición del PSOE y de Más Madrid, quienes tildaron el reconocimiento de una mera 'fiesta privada del alcalde'. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, declaró: Es una distinción reservada a jefes de Estado en visita oficial. María Corina Machado no ostenta la jefatura de Estado de país alguno. Si el PP desea organizar una celebración privada, deberían sufragarla ellos mismos desde Génova. Maestre insistió: Llueve sobre mojado. Ya quisieron conceder la medalla de la ciudad a Israel durante el genocidio, y ahora pretenden otorgar la de la Comunidad a los Estados Unidos de Trump. Es una indecencia e indefendible.

Hasta la fecha, la Llave de Oro de la ciudad solo había sido concedida a Jefes de Estado, con dos notables excepciones: el príncipe heredero de Japón, Naruhito, en 2008, y en 2011, al actual rey Carlos III de Inglaterra, cuando ostentaba el título de príncipe. Machado había declarado el miércoles, respecto a su negativa a reunirse con Sánchez, que hay momentos en que ciertas reuniones no son convenientes. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, explicó: Mi objetivo es acelerar la libertad de Venezuela, la transición y el regreso de los venezolanos a sus hogares. Hay momentos en que ciertas reuniones resultan beneficiosas y otros en los que no.

En sus intervenciones en el consistorio madrileño, Machado reiteró la idea central de 'traer de nuevo a nuestros hijos', un lema que se ha convertido en el eje de su liderazgo en Venezuela y que la ha catapultado a ser la figura de referencia de la oposición frente al chavismo.





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