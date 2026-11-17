Alberto Tomé revela que la Comunidad de Madrid concentra el 30% del empleo deportivo nacional y 8.000 millones de euros del PIB regional.

La Comunidad de Madrid consolida su posición como el principal motor económico del deporte en España, superando significativamente la media nacional en términos de generación de riqueza y creación de puestos de trabajo. Alberto Tomé, Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, ha destacado que la región concentra más del 30% del empleo deportivo total del país y mueve 8.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto ( PIB) regional.

Cifras clave del PIB y empleo en Madrid

Según los datos presentados por Tomé, el sector deportivo representa más del 3% del PIB de la Comunidad de Madrid, una cifra que supera el porcentaje nacional. De los 400.000 empleos que genera el deporte en España, 122.000 se localizan exclusivamente en la región madrileña. Estas estadísticas subrayan la importancia estratégica del ecosistema deportivo para la economía local y su capacidad para atraer inversión y talento profesional.

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Impacto económico del Gran Premio y la NFL

Los grandes eventos internacionales celebrados en Madrid actúan como catalizadores de esta actividad económica. El Gran Premio de Fórmula 1 reunió a más de 350.000 asistentes, generando un impacto económico de 544 millones de euros y creando más de 10.500 empleos. De este total, el 35% de los asistentes procedieron del extranjero y un 20% de otras comunidades autónomas. Además, las arcas de la Comunidad de Madrid recibieron 91 millones de euros directamente gracias a este evento.

La influencia financiera se extiende a otras competiciones de alto nivel. El partido de la NFL disputado en el Bernabéu permitió ingresar alrededor de 70 millones de euros. Por su parte, la Maratón de Madrid aportó 72 millones de euros, mientras que el Premier Pádel contribuyó con 25 millones. Estos ingresos demuestran la versatilidad de Madrid para albergar diferentes disciplinas y maximizar el retorno financiero en cada caso.

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Legado deportivo y transformación social

Alberto Tomé ha enfatizado que el retorno económico, aunque fundamental, no es suficiente para definir el éxito de un evento. El verdadero valor se mide por el legado deportivo que deja: la creación de nuevos aficionados, el fortalecimiento de clubes y federaciones, y la formación de técnicos, árbitros y voluntarios. Un ejemplo histórico citado es la piscina del Mundial de Fútbol de 1986, construida específicamente para el torneo y que hoy sirve a la Federación Española, a la Federacion Madrileña y al público general.

Inteligencia artificial y colaboración público-privada

De cara al futuro, la gestión deportiva en Madrid integrará la inteligencia artificial y el análisis de datos para optimizar la organización de eventos y medir con precisión su impacto a largo plazo. Tomé ha señalado que la colaboración entre administraciones, empresas, federaciones y compañías tecnológicas es esencial. El objetivo final es asegurar que la innovación y la rentabilidad avancen junto con la creación de oportunidades sostenibles que perduren cuando finaliza la competición.