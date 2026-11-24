Madrid supera a París y Milán en compradores de lujo. El I Foro destaca el crecimiento del sector, la llegada de clientes de ultralujo y el futuro del destino.

La región capitalina consolida su posición como el destino líder para las compras de lujo en Europa, desplazando a ciudades históricas como París y Milán. Este hito se confirma durante el I Foro Comunidad de Madrid Destino de compras de lujo, un evento organizado por The Luxonomist en colaboración con la Comunidad de Madrid. El encuentro tuvo lugar en la Fundación Pons y reunió a los principales actores del sector para analizar las claves del futuro comercial en la zona.

Madrid supera a París y Milán en ventas internacionales

Sergio García Carrasco, director managing de Global Blue, confirmó que Madrid ya es la ciudad número uno en Europa por número de compradores internacionales. Esta posición de liderazgo se logra a pesar de la fuerte competencia de destinos tradicionales. Los datos reflejan un cambio estructural en el perfil del viajero que visita la región.

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El turismo de compras ha mostrado una tendencia alcista constante desde 2019. En el periodo comprendido entre 2020 y 2025, el viajero orientado a la adquisición de productos de alta gama ha alargado su estancia. Esta prolongación se complementa con visitas culturales y experiencias gastronómicas, redefiniendo el concepto de turista en la capital.

Perfil de gasto y orígenes de los compradores

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, subrayó que Madrid no forma parte de un circuito turístico convencional. El visitante que llega a la capital tiende a quedarse y vivir la ciudad, integrando la compra en una experiencia más amplia. La gastronomía juega un papel fundamental en esta atracción.

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Los expertos identificaron cuatro perfiles claros de comprador que visitan la Comunidad de Madrid. El primero corresponde a un cliente acomodado que gasta entre 3.000 y 20.000 euros. Este segmento representa la base del volumen de ventas en las principales zonas comerciales de la región.

Existe también un cliente de ultralujo que gasta más de 70.000 euros. Para este perfil de alto valor, Madrid se posiciona como el tercer destino de compras de Europa. La fortaleza del euro y la conectividad aérea han facilitado la llegada de estos compradores desde mercados lejanos.

Impacto económico y eventos globales

Ainara Andueza destacó que los países latinoamericanos suman el 51% del gasto total. Hay una atención especial hacia Brasil, México y Argentina. Los países del Golfo Pérsico también son mercados clave para el destino. La mayor conectividad con la Comunidad de Madrid ha reforzado estas rutas comerciales.

El éxito del turismo de compras se vincula directamente a los grandes eventos que ha acogido la capital. Durante ciertas semanas de celebraciones, se registró un 36% más de gasto en compras que la misma semana del año anterior. Los clientes de más de 70.000 euros fueron los que más gastaron durante estos picos.

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Por primera vez en su historia, el comercio de lujo en Madrid ha superado al Paseo de Gracia de Barcelona en indicadores clave. Esto marca un punto de inflexión en la jerarquía comercial europea. La región apuesta por la artesanía y la compra con identidad para mantener esta ventaja competitiva.

Estrategias para el futuro del destino

En la primera mesa redonda participaron Álvaro Macarro de Las Rozas Village y Silvia Martínez de Tejada de El Corte Inglés. Ambos coincidieron en que la oferta hotelera de lujo y las buenas conexiones aéreas son pilares fundamentales. La seguridad del destino es otro factor determinante en un contexto mundial complejo.

Silvia Martínez de Tejada destacó el gran cambio urbanístico del centro de Madrid. El epicentro de esta transformación son las Galerías Canalejas. Esta renovación urbana mejora la experiencia del visitante y atrae a un perfil de comprador más exigente y diverso.

El futuro del sector requiere superar algunos retos pendientes. La tendencia se mantendrá al alza en 2027 si se continúa fortaleciendo la identidad del destino. La colaboración entre asociaciones y el sector privado es esencial para sostener el crecimiento del turismo de compras de lujo en la región.