Madrid inaugura un nuevo gigante comercial en El Cañaveral con una inversión de más de 100 millones de euros

El distrito de Vicálvaro acoge el Parque Comercial El Cañaveral, un macrocomplejo de 77.000 metros cuadrados que se convertirá en un referente económico y de ocio para el sureste de Madrid. Con más de 50 comercios, 2.200 plazas de garaje y una inversión superior a los 100 millones de euros, el proyecto generará más de 1.500 empleos y atraerá a una población de 350.000 habitantes. La apertura está prevista para Navidad de 2027.

Madrid da un paso más en su expansión comercial con la puesta en marcha de un nuevo gigante en el sureste de la ciudad, concretamente en el distrito de Vicálvaro.

El Cañaveral, un macrocomplejo de 77.000 metros cuadrados, comenzó ayer las obras con el objetivo de convertirse en el principal motor económico y de ocio de una de las zonas de mayor crecimiento de la capital. Este parque comercial se posicionará como uno de los más grandes de medianas superficies de Madrid, ofreciendo más de 50 comercios y 2.200 plazas de garaje, de las cuales 196 estarán destinadas a motocicletas.

Su apertura está prevista para la campaña navideña de 2027, con una inversión global que superará los 100 millones de euros. El espacio se dividirá en cinco áreas clave: alimentación, bricolaje y taller, moda, deportes y mascotas, hogar y restauración, y ocio y pádel, que incluirá 13 pistas deportivas para el disfrute familiar. Entre las marcas confirmadas destacan Mercadona, Lidl, Ahorramás, Urban Planet, Ilusiona, Planet Fitness, Kiabi y McDonald's.

Además, se construirá una tienda de bricolaje de 15.000 metros cuadrados, única en la zona, aunque aún no se ha revelado el grupo gestor. La creación de este centro comercial generará más de 1.500 empleos directos e indirectos y se espera que alcance ingresos anuales superiores a los 11,5 millones de euros una vez consolidado.

El proyecto se ubica en una de las zonas con mayor proyección demográfica de Madrid, donde actualmente residen unos 210.000 habitantes y se prevén más de 53.000 nuevas viviendas en desarrollos como Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros y Los Cerros, lo que elevará la población de influencia del complejo a unos 350.000 habitantes. El recinto contará con conexión directa a la R-3 y acceso semidirecto a las autovías A-2 y A-3, situándose a solo 20 minutos del centro de Madrid y a 15 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La ceremonia de colocación de la primera piedra contó con la presencia del delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, y del socio director de Inversiones de OMO Retail, Juan Olivié. Carabante destacó la importancia del proyecto dentro del crecimiento urbano del sur y sureste de la capital, afirmando que «el futuro de Madrid pasa por el sur, pasa por el sureste y pasa por El Cañaveral».

Por su parte, Olivié resaltó la vocación estratégica del complejo, que aspira a ser un referente comercial para Madrid, especialmente como un espacio accesible y pensado para las familias que ya residen en la zona y las que se incorporarán en los próximos años. Con el inicio de las obras, El Cañaveral se consolida como una infraestructura clave para el desarrollo económico del sureste, siguiendo los pasos de otros grandes complejos como Oasiz en Torrejón de Ardoz, inaugurado en 2021 con una amplia oferta de ocio que incluye tirolinas, karts y espectáculos acuáticos.

Además, próximamente se construirá Valdebebas Shopping, que se convertirá en el mayor centro comercial de Madrid con más de 362.000 metros cuadrados, 260 locales, cines y más de 6.000 plazas de aparcamiento, posicionándose como el nuevo referente de compras y ocio en la capital





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