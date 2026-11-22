El Ayuntamiento cierra la reforma de la Puerta de Alcalá. La nueva obra amplía aceras y carril bici, permitiendo acceso peatonal al monumento histórico en el centro de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha completado los trabajos de reforma en el entorno de la Puerta de Alcalá, permitiendo el acceso peatonal directo al monumento diseñado por Juan de Villanueva. Desde el lunes, cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida abrió las persianas de su despacho en el palacio de Cibeles, los primeros transeúntes comenzaron a transitar por el nuevo espacio central.

La obra, que ha durado casi un año, transforma el antiguo eje de tráfico rodado en un corredor urbano mejorado. El objetivo principal era garantizar la seguridad de los peatones que desean acceder a la emblemática puerta y disfrutar del espacio que históricamente ha estado aislado por la rotonda y el flujo vehicular intenso.

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Reforma Puerta Alcalá Espacio Peatonal

El resultado final del proyecto, aprobado a principios de año tras la revisión de la Comisión de Patrimonio y la Unesco, consiste en un paseo central de 3,8 metros de anchura. Este espacio conecta la Plaza de la Independencia con el cruce hacia el Paseo del Prado, atraviesa los seis carriles de tráfico y termina en un paso de cebra con semáforo.

A diferencia de las imágenes renderizadas distribuidas en febrero de 2024, el diseño definitivo no incluye árboles en el centro para evitar obstrucciones visuales hacia la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles. En su lugar, se ha optado por arbustos ornamentales que delimitan el camino y crean una barrera natural entre los peatones y los vehículos.

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Crítica Oposición Diseño Pasarela

La denominación de bulevar utilizada inicialmente por el equipo del alcalde ha generado controversia. La portavoz socialista Rita Maestre señaló en redes sociales que la obra se parece más a una pasarela de metro y medio de ancho, donde apenas caben tres personas simultáneamente.

El concejal Antonio Giraldo, quien propuso anteriormente una solución peatonal para el área, cuestionó la calificación del espacio. Argumentó que la normativa municipal exige una anchura mínima de seis metros para denominar algo bulevar, describiendo la solución actual como un híbrido técnico sin precedentes en la documentación oficial.

Giraldo también expresó preocupaciones sobre la seguridad, señalando que la estrechez del camino central y la proximidad al tráfico generan una sensación de inseguridad para los usuarios, a pesar de que los críticos reconocen que es una mejora respecto a la situación anterior.

Impacto Peatones Ampliación Aceras

Fuentes municipales defendieron la gestión del proyecto, aclarando que nunca se prometió un bulevar arbolado, sino una solución de movilidad. El área de Obras destacó que la reforma amplía significativamente las aceras laterales, recuperando asfalto para peatones y añadiendo una nueva hilera de árboles a ambos lados de la vía.

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Se han realizado mejoras adicionales en la infraestructura urbana, incluyendo la reubicación de las farolas junto a la calzada y la ampliación del carril bici. Este trayecto ciclista ahora está protegido del resto del tráfico mediante la instalación de arbustos, garantizando una mayor seguridad para los usuarios de bicicletas.

La vicealcaldesa Inmaculada Sanz celebró la inauguración como un logro histórico. Subrayó que durante muchos años se había demandado poder disfrutar del monumento en primera línea, y que ahora los ciudadanos pueden pasear por debajo de los arcos y vivir la experiencia de forma segura.