La capital celebra el encendido de luces el 21 de noviembre con 14 millones de LED, un show de drones y Pastora Soler en Cibeles.

La ciudad de Madrid celebra este sábado, 21 de noviembre, el tradicional acto de encendido de sus luces de Navidad en la Plaza de Cibeles. El evento, programado para las 19:00 horas, destaca por integrar por primera vez un masivo espectáculo aéreo de drones junto con la actuación de la cantante Pastora Soler, quien interpretará villancicos emblemáticos frente a más de 150.000 asistentes previstos.

La Ceremonia Y Los Protagonistas En Cibeles

El humorista Carlos Latre asume el papel de maestro de ceremonias, vistiendo un traje de época inspirado en el rey Carlos III, figura histórica vinculada a la transformación urbana de la capital. Latre conduce la gala con su característico humor, conectando con la Plaza del Callao y la Puerta del Sol para la transmisión en pantallas gigantes. Junto a él, cinco niños de Ceuta, destacados deportistas en diversas disciplinas, tienen el honor de presionar el botón que activará el alumbrado. La presentación incluye una estrella patinadora que lleva una bola de luz alrededor de la Puerta de Alcalá, simbolizando el origen de la Navidad para los pequeños protagonistas.

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El Espectáculo Técnico Y Las Condiciones Meteorológicas

El punto culminante técnico del evento es el despliegue de medio millar de drones sobre el cielo del centro de Madrid. Esta tecnología creará más de una decena de figuras navideñas, narrando visualmente la historia de la luz a los asistentes. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene una alta probabilidad de precipitaciones para la tarde. Ante esta incertidumbre climática, el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido a la tradición, llevando huevos a las clarisas para solicitar intercesión divina y asegurar que el cielo se despeje a tiempo para el show aéreo.

La Música Y La Participación Ciudadana

La artista Pastora Soler, vestida de rojo, se presenta ante el público para cantar "Blanca Navidad" y "Quédate conmigo", tema con el que representó a España en Eurovisión 2012. Su actuación se complementa con la voz del grupo Crescendo, que entona "Nessun Dorma" y "Noche de Paz" desde el Balcón de la Plaza de América, acompañados por dos sopranos y un tenor. La Plaza de Cibeles y el Paseo de Recoletos se inundan de cantantes y bailes, creando un ambiente festivo donde el público participa activamente en la celebración navideña.

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El Alumbrado Técnico Y El Impacto Urbano

Las más de 14 millones de bombillas LED distribuidas en más de 250 emplazamientos de los 21 distritos representan una apuesta clara por la eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica. La instalación incluye 131 cerezos artificiales, 7458 cadenetas que suman 164 kilómetros de longitud, y 14 grandes abetos luminosos. Esta infraestructura visual equivale, en distancia, al trayecto entre Madrid y Segovia y vuelta, iluminando la capital con un diseño priorizado en el ahorro energético sin perder impacto estético.

Medidas De Seguridad Y Restricciones De Tráfico

Para garantizar la seguridad de los más de 150.000 asistentes, el Ayuntamiento ha implementado estrictas medidas de control. Las restricciones de tráfico comienzan a las 16:00 horas y se extienden hasta las 22:30 horas, afectando a la Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, calle Alcalá y calle Serrano. La Policía Municipal despliega 330 agentes, mientras que Samur-Protección Civil aporta 50 sanitarios, 11 ambulancias y un puesto sanitario avanzado. Bomberos mantiene dos retenes preventivos, y varios aparcamientos de la zona podrían sufrir cortes temporales por la alta afluencia de público.