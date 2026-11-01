Madrid destina 314 millones para cultura y Milla Canal en Presupuestos 2027

La Comunidad de Madrid inyecta 314 millones de euros en cultura, turismo y deporte para 2027, destacando la Milla Canal y la Generación del 27.

La Comunidad de Madrid ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2027, una hoja de ruta financiera que consolida el apoyo institucional a la cultura, el turismo y el deporte. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha confirmado que la Consejería correspondiente absorberá una partida de 314,3 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 5,1 por ciento respecto al año anterior, situándose en niveles históricos que reflejan la prioridad estratégica que la administración autonómica otorga a estos sectores vitales para la sociedad madrileña.

Milla Canal y obra pública

El proyecto Milla Canal se consolida como un eje fundamental en esta nueva etapa presupuestaria. Para impulsar las obras y asegurar el desarrollo de este recinto, se han asignado 7,5 millones de euros específicos. El objetivo es convertir la zona en un punto de referencia imprescindible en la capital, combinando funciones deportivas, culturales y de ocio para la ciudadanía. Esta inversión busca mejorar significativamente las instalaciones que actualmente utilizan aproximadamente 560.000 usuarios, garantizando así un servicio de mayor calidad y accesibilidad para todos los vecinos de la zona.

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Patrimonio y Generación del 27

Además de la infraestructura deportiva, los fondos se destinarán a la rehabilitación del primer depósito de agua de la región, cuyo fachada sur será restaurada por ser un Bien de Interés Cultural. También se prevé la reorganización de los espacios interiores y exteriores. Entre las mejoras proyectadas destacan la reubicación de las pistas de tenis, la construcción de una nueva piscina exterior, la actualización del gimnasio y la ampliación de las zonas verdes. En el ámbito literario, el centenario de la Generación del 27 será un eje estratégico. La rehabilitación de Velintonia, la casa del escritor Vicente Aleixandre, adquirida en 2025, será central para abrir la futura Casa de la Poesía.

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Desarrollo turístico regional

La estrategia de la Comunidad de Madrid también incluye un fuerte impulso al turismo, buscando desestacionalizar la llegada de viajeros y descentralizar los destinos más allá de la capital. Para ello, se habilitará un millón de euros para abrir tres Centros de Innovación Turística en Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte. Estos nodos desarrollarán el proyecto Madrid Destino Rural, fomentando el agroturismo, el turismo activo y el de bienestar. Se elaborarán planes junto a vecinos y empresas locales para promover un turismo responsable que beneficie al tejido socioeconómico de las comarcas.

Industria cultural y bibliotecas

La industria cultural recibirá un refuerzo importante con 3 millones de euros adicionales para promover actividades musicales, artes visuales y escénicas. Dentro del Plan Regional de Industrias Culturales, se destinarán 15,6 millones a la gestión y promoción de estas actividades. Las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico aumentarán su presupuesto hasta los 47,6 millones, un 11,2 por ciento más. La Comunidad mantendrá su apoyo al Ballet Español y a la Orquesta y Coro, con 11 millones de euros, así como al clúster audiovisual y la industria del videojuego.