El despliegue de 14.000 agentes en Madrid durante la visita del papa León XIV es el mayor dispositivo de seguridad de la historia de la capital española.

Madrid desplegará 14.000 agentes por la visita del papa León XIV en un dispositivo de seguridad sin precedentes en la capital de España. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha advertido de un 'contexto complejo' con alerta 4 y posibles riesgos de grupos radicales durante la estancia del pontífice en España.

La Policía vigilará la concentración de 'nostálgicos' del Valle de los Caídos frente a la Nunciatura Apostólica. El despliegue de 14.000 agentes se ha diseñado para blindar la capital durante las 14.000 efectivos , una cifra que supera la de la histórica cumbre de la OTAN de 2022 y que convierte este operativo en 'enorme desafío'





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