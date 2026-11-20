Madrid Calle 30 completa un tercio del plan Vallecas Abierto con asfalto silente y pantallas acústicas en el puente, una medida clave para reducir el ruido y conectar Puente de Vallecas con Retiro.

El proyecto de transformación urbana ' Vallecas Abierto', liderado por la entidad pública Madrid Calle 30, ha alcanzado un hito significativo con la finalización de la instalación de paneles acústicos y la colocación de asfalto fonorreductor en la estructura superior del puente. Esta intervención, desarrollada durante los meses de julio y agosto, representa el primer tercio del plan integral destinado a mejorar la calidad de vida en la zona, reducir drásticamente la contaminación sonora y eliminar la barrera física que separa los distritos.

Mecanismo de reducción acústica en el puente

La solución técnica implementada sustituye las antiguas barreras ruidosas por nuevos paneles diseñados para dispersar las ondas sonoras y mejorar la atenuación del ruido vehicular. Luis Benito, ingeniero de Caminos de Madrid Calle 30, explica que la estructura no permite la instalación de módulos más altos, por lo que se optó por este diseño específico. Se añadió además un revestimiento de tubos de aluminio, conocido coloquialmente como palillería, que otorga un aspecto más uniforme y renovado a la infraestructura.

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El nuevo pavimento de aglomerado fonorreductor colocado en la parte alta del puente es fundamental para disminuir el ruido generado por los vehículos al circular. Esta técnica se complementa con la rehabilitación integral de la infraestructura, incluyendo la impermeabilización del tablero. El objetivo directo es combatir el efecto frontera que sufrían los vecinos, convirtiendo un espacio hostil en una conexión más fluida y silenciosa entre los barrios.

Fases de ejecución y posturas técnicas

La delegada de Obras, Paloma Gª Romero, ha subrayado la urgencia de actuar en esta zona conocida localmente como el 'scalextric' para mejorar la convivencia urbana. Las obras se dividieron estratégicamente en dos etapas principales. La primera fase, entre febrero y junio, se centró en la parte inferior, donde se limpió la estructura, reparó el hormigón, trató fisuras y protegió las pilas y estribos. Esta intervención previa permitió garantizar la solidez del soporte para las mejoras posteriores.

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Durante la segunda fase, aprovechando el descenso natural del tráfico en verano, se completaron las tareas en la superficie. El ingeniero Luis Benito valora que el esfuerzo invertido en esta actuación haya merecido la pena, destacando la coherencia del proyecto. Se ha descartado otra opción técnica por las limitaciones estructurales del puente, optando por una solución viable que cumple con los requisitos de seguridad y confort acústico exigidos por la administración pública.

Impacto urbano y próximos pasos en Vallecas

El plan 'Vallecas Abierto' abarca un espacio público total de 24.000 metros cuadrados, con el objetivo de volver más amable una zona marcada históricamente por peticiones de desmontaje de la infraestructura. La próxima etapa consistirá en la instalación de cuatro jardines verticales en las rampas de acceso. Estos muros verdes, que siguen el modelo aplicado en la avenida de la Ilustración y cerca de Ventas, contarán con estructuras metálicas, riego automatizado y sistemas de recuperación de agua, cuya adjudicación está pendiente.

La última parte del proyecto, bajo la responsabilidad del Área de Obras y Equipamientos, reordenará el entorno inferior y las calles aledañas. Se crearán dos nuevas conexiones peatonales entre Puente de Vallecas y Retiro, y un quinto paso enlazará ambos lados de la avenida de la Albufera. Además, se ampliará el espacio para peatones bajo el puente y se acondicionará el área central para el uso ciudadano. En las calles cercanas, como la del Monte Oliveti, se peatonalizará el acceso al Centro de Especialidades Hermanos Sangro, mejorando también la accesibilidad en la avenida de la Peña Prieta con nuevas rampas y arbolado.