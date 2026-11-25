La Comunidad de Madrid impulsa mejoras salariales en educación que los sindicatos califican de insuficientes y engañosas ante la huelga en curso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha oficializado este miércoles el lanzamiento de la carrera profesional docente horizontal durante la ejecución de la huelga educativa vigente. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, comunicó tras la sesión del Consejo de Gobierno que se aprobará un incremento retributivo dirigido al profesorado de la región. Esta iniciativa busca reconocer la trayectoria, experiencia y desempeño de los funcionarios, interinos y maestros de religión que trabajan en la educación pública.

Los sindicatos educativos han respondido con contundente rechazo ante la propuesta, argumentando que la medida no aborda las reivindicaciones centrales del movimiento. Aída San Millán, secretaria general de Educación de CCOO Madrid, señaló que el aspecto económico representa solo uno de los seis puntos que el comité de huelga exige. San Millán afirmó que la propuesta gubernamental no cumple con sus exigencias ni siquiera en el mejor escenario posible, calificándola como un intento fallido por desactivar la protesta.

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Detalle técnico y escalas salariales oficiales

La Consejería de Educación describe un itinerario progresivo compuesto por seis grados vinculados a periodos de referencia de seis años cada uno. Para avanzar al siguiente nivel, cada docente debe obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño basada en criterios objetivos. El primer grado otorga un complemento anual de 600 euros para maestros y 684 euros para profesores. Estas cantidades aumentan sucesivamente: 1.020 y 1.164 euros en el segundo grado, hasta alcanzar los 3.000 y 3.432 euros en el quinto nivel.

El tope máximo se sitúa en los 4.200 y 4.800 euros anuales para el sexto grado, correspondientes a profesionales con máxima trayectoria. Para alcanzar esta cifra, un docente tendría que acumular 36 años de experiencia y cumplir requisitos formativos adicionales. Estas cuantías son adicionales a los sexenios y otros complementos de productividad que ya perciben los empleados públicos de la región madrileña.

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Posiciones sindicales y críticas sobre accesibilidad

CCOO Madrid advierte que el titular de la noticia contiene un "truco" dado que muy pocos docentes podrán disfrutar de las mejoras máximas. Según los cálculos del sindicato, la mayoría del profesorado percibirá apenas 60 euros adicionales mensuales. San Millán explicó que la afectación en las plantillas es muy inferior al 20%, especialmente considerando la edad de jubilación en el sistema Muface hasta 2010, fijada en los 60 años.

El sindicato CSIF, que mantiene su propio calendario de protestas independiente, calificó de "insuficiente" y "fuera de lugar" el anuncio de Zarzalejo. Desde CSIF advirtieron que no habrá una subida salarial de 400 euros mensuales el próximo año y que el profesorado madrileño seguirá sin equipararse con las comunidades mejor retribuidas. También señalaron que los incrementos serían tan lentos que el IPC podría superar su valor real en los próximos 36 años.

Menos Lectivas, una asamblea docente dentro del comité de huelga, denunció que el mecanismo de puntos podría usarse como herramienta de control por las direcciones de los centros. Consideraron la propuesta como una medida falsa que perjudica al profesorado con movilidad involuntaria, como los interinos. Además, cuestionaron el valor futuro de esos 400 euros dentro de 30 años para quienes se jubilen próximamente.

Impacto real y perspectivas futuras del acuerdo

La Consejería mantiene que la medida no resuelve la situación de los salarios más bajos en comparación con otras comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid se percibe a sí misma como la región más rica en PIB per cápita y de las más costosas para vivir, lo que genera expectativas superiores en el sector. Sin embargo, los sindicatos sostienen que la iniciativa tiene poco impacto en el rango alto que presume el gobierno regional.

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Mientras tanto, no se ha producido ninguna reunión entre el Gobierno regional y el comité de huelga educativa. Las partes enfrentan perspectivas divergentes sobre la validez de las mejoras salariales propuestas. La falta de diálogo directo deja incierto el curso inmediato de las negociaciones para resolver las demandas pendientes del sector educativo madrileño.