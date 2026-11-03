Madrid activa campaña de frío con 165 noches y nuevas plazas para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Madrid extiende la campaña de frío hasta el 15 de abril con 36 días más que años anteriores, incorporando atención psicológica y más recursos para ayudar a los sin techo.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha oficialmente la nueva campaña de atención al frío, un dispositivo municipal diseñado para proteger a las personas sin hogar durante los meses de invierno. Esta iniciativa operativa, que garantiza alojamiento nocturno, alimentación y servicios de atención psicológica, se mantendrá activa hasta el 15 de abril. La administración local ha destacado que este año el dispositivo se adapta específicamente a las necesidades detectadas por los trabajadores del Samur Social durante su intervención directa con la población vulnerable.

Extensión temporal y aumento de capacidad

La campaña de frío arrancó este lunes y permanecerá operativa durante un total de 165 noches. Esta duración representa un incremento significativo de 36 jornadas adicionales en comparación con campañas anteriores, que habitualmente se desarrollaban entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo. Como parte de la estrategia de ampliación, el consistorio ha aumentado el número de plazas fijas diarias disponibles en los centros de acogida de emergencia, específicamente en las ubicaciones de Pinar de San José y Vallecas.

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Además de los centros fijos, la capacidad de respuesta se ha reforzado en el centro municipal de urgencias sociales y a través de la reserva de plazas en pensiones convenidas. Este aumento de la oferta de plazas es crucial para atender las picos de demanda, especialmente durante las olas de frío intenso. La dimensión del dispositivo se ajusta a la realidad demográfica y social de la ciudad, buscando cubrir la brecha de alojamiento para quienes han perdido su hogar.

Novedades en servicios y atención especializada

El nuevo pliego de condiciones incorpora mejoras sustanciales en respuesta a las necesidades identificadas por el equipo del Samur Social. El dispositivo ofrecerá a los usuarios acceso garantizado a servicios de aseo, lavandería, ropero y consigna de equipajes. Por segundo año consecutivo, se ha implementado atención psicológica tanto en horario diurno como nocturno, utilizando un sistema de citas adaptado a las circunstancias específicas de las personas sin hogar para facilitar su acceso.

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La organización interna también ha recibido un refuerzo importante con la incorporación de 58 profesionales especializados. Estos trabajadores sociales están encargados de realizar diseños de intervención totalmente diferenciados según el perfil y las necesidades individuales de cada persona. El objetivo principal de estas intervenciones es favorecer la autonomía de los usuarios, ayudándoles no solo a superar una situación de emergencia, sino también a facilitar su salida hacia una vida independiente.

Los servicios están enfocados en grupos de población con mayor vulnerabilidad, incluyendo jóvenes menores de 30 años, mayores de 65 años, personas con patologías sanitarias graves de origen físico o mental, y aquellas con baja autonomía. También se presta especial atención a las mujeres, quienes enfrentan un riesgo adicional de sufrir violencia de género en la calle. Los autobuses de traslado ahora cuentan con horarios más tempranos para la llegada y salidas retrasadas, permitiendo a los usuarios disponer de más tiempo para utilizar los servicios ofrecidos.

Impacto social y datos estadísticos

En la primera noche de operación, el dispositivo registró un nivel de ocupación del 80%, lo que indica una alta demanda y la efectividad de la capacidad disponible. Los datos históricos del periodo anterior muestran que un total de 1.438 personas fueron atendidas, de las cuales 1.117 eran hombres y 321 mujeres. Según los datos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el 51% de las personas que recurren a estos recursos lo hacen como consecuencia de una pérdida temporal de ingresos que les lleva a quedarse sin alojamiento.

Los responsables del dispositivo han subrayado que los servicios sociales deben estar presentes para ayudar en situaciones de bache económico o vital, pero con el fin último de facilitar una salida hacia la autonomía. La delegación de Políticas Sociales ha enfatizado que esta campaña no solo busca cubrir necesidades básicas inmediatas, sino también proporcionar las herramientas necesarias para que las personas puedan reintegrarse socialmente. La colaboración entre los diferentes servicios municipales ha permitido optimizar los tiempos de traslado y la gestión de los recursos humanos disponibles.