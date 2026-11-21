Activistas y políticos exigen acciones concretas en Madrid contra Israel. El evento del 20 y 21 de noviembre busca frenar la complicidad europea mediante medidas pragmáticas.

El congreso Europa por Palestina reunido en Madrid entre el 20 y 21 de noviembre ha servido para que políticos y activistas de múltiples naciones exijan el fin de la complicidad europea con Israel. La relatora de la ONU Francesca Albanese y figuras internacionales han destacado la urgencia de pasar del discurso a la acción directa para detener el sufrimiento palestino.

Declaraciones clave y propuestas pragmáticas

La ponente principal, Francesca Albanese, instó a ser pragmáticos y escuchar las demandas de los palestinos. Ella señaló que ya se ha hablado suficiente y que ahora se requieren medidas concretas para detener el genocidio. Esta posición resuena con Mustafa AlBarghouthi y Manu Pineda, quienes apoyan líneas de acción claras.

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Participación internacional diversa y crítica

La delegación incluyó a Nedla Mandela de Sudáfrica y a Huseyin Imir, vicepresidente de Huda Par en Turquía. También participaron Luisa Morgantini, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo de Italia, y el ex eurodiputado irlandés Mick Wallace. Todos coincidieron en que la inacción europea es inaceptable ante la violencia actual.

Crítica a la solución de dos Estados

Los asistentes rechazaron la solución de dos Estados como fórmula obsoleta derivada de la Resolución 181 de 1947. Argumentaron que Israel expulsó a 400.000 palestinos en 1948, enterrando definitivamente los Acuerdos de Oslo tras siete años de negociaciones fallidas. Antonio Guterres sigue insistiendo en esta idea, pero los ponentes la consideran irrelevante hoy.

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Impacto económico y sanciones comerciales

Vanina Biasi, legisladora argentina, afirmó que la ONU y la UE no aportarán soluciones reales. Destacó que el 42% del equipo militar israelí proviene de Estados Unidos, el 24% de la India y el 18% de Europa. Propuso sanccionar a Israel y cortar el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel como vía efectiva.

Acciones futuras y resistencia global

Estrella Galán de Sumar anunció que lucharán por romper dicho acuerdo comercial desde la Eurocámara. La diputada sueca Lorena Delgado vinculó este sistema con el autoritarismo y la opresión. Las huelgas en Grecia, Brasil y puertos globales se presentan como ejemplos de resistencia efectiva contra la complicidad europea.