Samira, madre de Sevda, exige responsabilidad tras la muerte de su hija de 16 años en las protestas iranesas del 9 de enero en Teherán.

Samira, una madre iraní que actualmente reside en el exilio, ha iniciado una campaña pública para exigir justicia y castigo para los responsables de la muerte de su hija, Sevda. La adolescente de 16 años fue asesinada a disparos el 9 de enero en las afueras de la capital, Teherán, mientras participaba en manifestaciones contra el régimen vigente. Samira ha declarado a la emisora británica BBC que su dolor se transformó en furia cuando las autoridades nacionales obstaculizaron las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven en lugar de brindar asistencia.

Contexto del asesinato y las protestas en Teherán

El incidente trágico ocurrió durante las manifestaciones masivas que se desarrollaron en las cercanías de Teherán, las cuales iniciaron el mes anterior debido al descontento económico y evolucionaron hacia demandas políticas para poner fin a la República Islámica como forma de gobierno. Sevda, quien seguía los ideales de Mahsa Amini y Nika Shakarami, participó activamente en estos actos. Según el testimonio de Samira, la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Guardia Revolucionaria Islámica y la Fuerza de Resistencia Basij, superaba en número a los manifestantes presentes en la zona.

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Detalles del tiroteo y la respuesta oficial

La madre relata que un francotirador positioned en la azotea de un edificio adyacente disparó a Sevda cuando la joven se subió a un cubo de basura para liderar un cántico. La bala atravesó el corazón de la adolescente, provocando su muerte instantánea sin permitir que Samira pudiera siquiera gritar. Samira afirma que días antes, el 8 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump había declarado a los medios que atacarían con dureza si se registraban muertes civiles, lo que les dio una falsa sensación de seguridad antes del tiroteo fatal.

Persecución y exilio de la madre de la víctima

Tras el fallecimiento de su hija, Samira fue sometida a un acoso sistemático por parte de las autoridades iraníes. En la actualidad, vive escondida en el extranjero, describiéndose como un "ejército de una sola mujer" luchando contra el régimen. Ha expresado su determinación para revelar las identidades de los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los disparos mortales. Afirma que no hay retorno a la vida normal y que la encontrar será una tarea difícil para cualquier intento de arresto.

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Declaraciones oficiales y apoyo internacional

La embajada iraní en Londres respondió a las acusaciones afirmando que las protestas pacíficas fueron instrumentalizadas por potencias extranjeras como Estados Unidos, a las que acusa de promover la violencia y proporcionar equipos peligrosos. No obstante, Samira sigue colaborando con la BBC y otras organizaciones para documentar la brutalidad del régimen. Su caso se suma al de otros ciudadanos iraníes que, pese a los riesgos, buscan mantener viva la esperanza y la memoria de las víctimas de las protestas reprimidas.

Legado de las víctimas y lucha continua

Samira insiste en que Sevda mantuvo vivas las ideas de otras jóvenes activistas que también perdieron la vida en levantamientos anteriores. La joven se preparó para los riesgos potenciales ese día, quitándose sus pendientes y compartiendo la contraseña de su teléfono con su madre antes de unirse a la multitud. La historia de Samira destaca la persistente resistencia de las familias de las víctimas que, desde la distancia, continúan exigiendo rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos ocurridas en enero.