Mad Cool by Zurich confirma 71 artistas para 2027, destacando a Foo Fighters, Tame Impala y ENHYPEN en un cartel que abarca desde el rock hasta el K-pop.

El festival Mad Cool by Zurich ha presentado oficialmente el primer avance de su cartel para la edición de 2027, confirmando la participación de 71 artistas. La programación está estructurada en cuatro jornadas distintas, comenzando con un Opening Day independiente programado para el miércoles 7 de julio. Esta fecha inaugural cuenta con entradas y una línea artística específica separada de los días principales.

Confirmaciones principales y fecha exclusiva en España

Los Foo Fighters encabezan las primeras revelaciones, marcando su fecha exclusiva en España y su regreso a los escenarios durante 2027. Este anuncio se posiciona como uno de los hitos más importantes del rock internacional para el próximo año. Además de la banda liderada por Dave Grohl, se ha confirmado la presencia de Placebo, quienes presentarán Placebo RE:CREATED. Este proyecto implica una reinterpretación de su álbum debut, recuperando la esencia de sus primeros años de carrera.

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Idles aportará la intensidad característica de su directo al festival, consolidándose como un nombre imprescindible del rock alternativo actual. Su reciente trabajo Tangk, publicado en 2024, es considerado una referencia destacada en su trayectoria. La organización también ha incluido a una formación norirlandés que regresa al festival, el cual acogió su primera actuación en España en 2024. Desde entonces, el trío ha expandido su proyección internacional combinando hip-hop, actitud punk y reivindicación social.

Diversidad sonora en el Opening Day del 7 de julio

El rock experimental tendrá un papel central durante la jornada inaugural con la presencia de The Mars Volta. Su particular aproximación al género se sumará a la actuación de Nothing But Thieves, que traerá Stray Dogs, su quinto álbum de estudio. La diversidad sonora del Opening Day también incluye a Primus, la formación liderada por Les Claypool, y a Ecca Vandal, que fusiona punk, hip-hop y guitarras distorsionadas.

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La programación se completa con Lambrini Girls, The Struts, Perturbator y Getdown Services. Esta selección musical ofrece un recorrido que transita entre el punk, el rock alternativo y la electrónica. El diseño de esta primera jornada busca ofrecer una experiencia intensa y variada para los asistentes que adquiran entradas específicas para el miércoles 7 de julio.

Tame Impala lidera las jornadas principales del festival

Tame Impala encabezará la primera de las tres jornadas principales, ofreciendo su única actuación en España en 2027. El proyecto liderado por Kevin Parker continúa explorando nuevos territorios sonoros, como se evidencia en Deadbeat. Este último trabajo profundiza en una vertiente más electrónica sin perder la identidad psicodélica que define su música. Su inclusión subraya la apuesta del festival por el sonido contemporáneo e innovador.

Raye regresará al escenario de Mad Cool by Zurich cuatro años después de su paso previo por el evento en 2023. Este concierto marca el primer festival español que contará con la artista británica en su cartel oficial. En 2027, Raye ha consolidado su estatus como una estrella internacional y protagonista de la escena pop. Esta actuación es exclusivamente para España, lo que la convierte en un punto de encuentro obligado para sus seguidores.

Otra gran sensación del cartel es Sombr, quien ha conectado con millones de oyentes gracias a temas como Back to Friends y Undressed. Ambas canciones forman parte del Billions Club de Spotify. El festival ofrecerá la única oportunidad de ver a Sombr en directo en España durante 2027. El R&B contemporáneo también estará presente con Daniel Caesar, ganador de un Grammy por Best Part, y 5 Seconds of Summer, que interpretará éxitos como Youngblood y She Looks So Perfect.

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Géneros emergentes y artistas internacionales clave

Leon Bridges presentará Happiness Anytime, una obra de 2026 que refleja su evolución dentro del soul contemporáneo. James Blake traerá su combinación única de electrónica e intimidad sonora, mientras que Spoon representará al indie rock con material nuevo. Artistas en ascenso como Violet Grohl, miembro de la banda Foo Fighters, presentarán su primer trabajo Be Sweet To Me, previsto para 2026. Mike D 5D, miembro fundador de Beastie Boys, y Alyssa Grace también formarán parte de esta sección.

El K-pop retoma su protagonismo tras el éxito de la pasada edición con Jennie. ENHYPEN, una de las formaciones surcoreanas con mayor proyección global, confirmará su participación con una fecha exclusiva en España. Su propuesta fusiona K-pop, electrónica y R&B con coreografías de alto impacto. The Neighbourhood cerrará este bloque de confirmaciones con su regreso a los escenarios tras años de pausa. Esta actuación será su única fecha en España en 2027, completando una programación de gran calado internacional.