Macron y la primera dama protagonizaron controversias en el año pasado

Un año después de que se revelaran imágenes de Emmanuel Macron y su primera dama, Brigitte Macron, en un bofetón, se siguen discutiendo las causas y versiones de lo ocurrido.

Hace un año, [[LINK:TAG|||tag|||5f523427a03f7f12ced53d73|||Emmanuel Macron y Brigitte Macron protagonizaron numerosos titulares después de que una cámara captara como la primera dama francesa le daba un bofetón a su marido antes de bajar de su avión oficial.

Pero, como señala [[LINK:TAG|||tag|||5f5232f9a03f7f12ced4929f|||Cristina Pardo, "parece ser que la causa fue algún coqueteo extramarital por parte del presidente de Francia". José Luis Torá que, tras la emisión de las imágenes, el departamento de Comunicación del Elíseo indicó que habían sido generadas a través de Inteligencia Artificial y que, además, habían sido creadas por Rusia. Después, "se dijo que era una caricia ambigua, un lenguaje cariñoso que tenían ellos mismos como matrimonio".

También se compartió una tercera versión, del entorno de la primera dama, que decía que Brigitte estaba muy cansada. Pero, a esas tres versiones, se ha sumado una cuarta del libro 'Un couple (presque) parfait' ('Una pareja (casi) perfecta') de Florian Tardif.

El autor ha hablado con más de 60 personas, entre las que se incluye la propia primera dama, y señala que el motivo de ese bofetón fueron unos mensajes entre Macron y la actriz iraní Golshifteh Farahani, que descubrió la primera dama. Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber si, en alguna ocasión, han cogido el móvil a su pareja o han mirado de reojo el teléfono y se han llevado una sorpresa.

Una señora dice que si ve que llaman a su marido a horas intempestivas, ella cree que pueden ser de alguna compañía telefónica. Una chica cuenta que confía al máximo en su pareja y que, incluso, tiene su huella en el teléfono para poder acceder a él. Otro chico, por su parte, no ve necesario conocer el código de desbloqueo del móvil de su pareja.

Una señora, por su parte, cuenta que, según se dice, los hombres son, al menos, una vez en la vida infieles.

"El jura y perjura que no", afirma, señalando a su marido. "Yo no, no me hace falta jurar", se reafirma él. Javier Bastida, además, se anima a ver los mensajes directos de 'Instagram' de un chico frente a su novia.

"De momento, son todos de chicos", comenta el reportero, "mucho hombre veo yo ahí... " Y mucha mujer bien también, añade ella. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenid





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Macron Brigitte Macron Controversias Causas Versiones

United States Latest News, United States Headlines