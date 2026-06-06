Macroencuesta en Catalunya revela amplio apoyo a una huelga general por vivienda y salarios

Una macroencuesta impulsada por sindicatos y organizaciones de vivienda en Catalunya muestra que más del 80% de los consultados estaría dispuesto a participar en una huelga general para exigir la bajada legal de los precios de la vivienda y la subida de salarios según la inflación.

Sindicatos laborales y organizaciones de vivienda en Catalunya han llevado a cabo una macroencuesta para medir el apoyo a una huelga general , con resultados que muestran un amplio respaldo a las demandas planteadas.

La consulta, realizada el mismo día por la mañana, contó con la participación de 1.806 voluntarios que desplegaron la encuesta en 42 municipios de Catalunya así como en otros puntos del Estado español. Los organizadores explican que el objetivo principal es conocer la opinión de la gente sobre temas urgentes como los salarios, los alquileres y la posibilidad de convocar una huelga general.

Desde su perspectiva, la clase trabajadora está sufriendo una ofensiva sostenida contra su poder adquisitivo, mientras que el coste de la vivienda ya supera el 50% de los ingresos en muchos hogares, los beneficios empresariales baten récords y los salarios permanecen estancados. Pese a problemas de conexión en la página web del formulario por la alta demanda, miles de personas respondieron.

Entre las entidades impulsoras están el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la CGT, la CNT, la COS, la IAC, La Intersindical-CSC, Cobas y Solidaridad Obrera. Los datos indican que ante la pregunta concreta sobre si estarían dispuestos a hacer una huelga general para bajar por ley los precios de la vivienda, un 82.2% respondió afirmativamente, un 7.7% dijo que no y un 10.2% mostró dudas o no contestó.

Asimismo, la consulta recogió un apoyo cercano al 90% para medidas como bajar por ley los precios del alquiler y de las viviendas, poner límites de precio a productos básicos como alimentos o energía, y aumentar por ley los salarios y las pensiones al mismo ritmo que la inflación





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