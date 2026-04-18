Machado critica la Cumbre de la Democracia y desaconseja reunión con Sánchez

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó en Madrid que el evento en Barcelona ha demostrado por qué una reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, no era oportuna, en respuesta a comentarios de líderes internacionales sobre Venezuela.

La destacada dirigente opositora venezolana, María Corina Machado , ha manifestado desde Madrid que los acontecimientos derivados de la Cumbre de la Democracia, celebrada en Barcelona bajo la organización del Gobierno español, han puesto de manifiesto la inconveniencia de un posible encuentro entre ella y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez .

Estas declaraciones surgieron en el marco de una rueda de prensa, donde Machado respondió a interrogantes sobre las diversas opiniones expresadas por líderes internacionales respecto a la compleja situación que atraviesa Venezuela, en el contexto del foro que se ha desarrollado durante este fin de semana en la ciudad condal. Entre las intervenciones que generaron reacción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación por un supuesto 'gran temor' que existiría entre el pueblo venezolano ante la posibilidad del regreso de Machado al poder, ante el temor de que pueda desencadenar una 'vendetta política'. Paralelamente, figuras como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el propio Pedro Sánchez, aprovecharon el escenario barcelonés para hacer un llamado colectivo a la no injerencia política en los asuntos internos de Venezuela. Ante este panorama, Machado reiteró su punto de vista: 'Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente'. A lo largo de su estancia en España, la líder opositora ha sostenido encuentros con representantes de la derecha española, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular y Santiago Abascal de Vox, sin que se haya concretado ninguna reunión con miembros del Gobierno socialista. Machado calificó su coincidencia temporal con el Foro Progresista como una casualidad 'providencial' más que una estrategia deliberada. 'Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela', afirmó con convicción, defendiendo la capacidad de su país para transitar hacia un sistema democrático. En Venezuela, el debate electoral ha sido pospuesto por las autoridades, quienes priorizan en la agenda nacional la recuperación económica. De hecho, el pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró explícitamente que la definición de una fecha para la celebración de comicios en el país no revestía carácter de 'perentoriedad'. Esta postura subraya la divergencia de prioridades entre la dirigencia política venezolana y las demandas de la comunidad internacional, así como las expectativas de sectores de la oposición que buscan una ruta clara hacia la normalización democrática. La Cumbre de la Democracia, concebida como un espacio para el diálogo sobre los desafíos democráticos globales, ha servido inadvertidamente como un escenario para reafirmar las posiciones y tensiones existentes en torno a la situación venezolana, poniendo de relieve las complejas interconexiones entre la política interna de un país y su proyección en el ámbito internacional. La visita de Machado a España y sus declaraciones en este contexto buscan fortalecer su figura y la de la oposición venezolana en el escenario global, al mismo tiempo que cuestiona la efectividad de ciertas iniciativas diplomáticas que, a su juicio, no abordan adecuadamente la realidad de su nación. La declaración de Machado resalta la brecha existente entre las percepciones de algunos líderes internacionales sobre la política venezolana y la visión de la propia oposición, que se considera plenamente preparada para asumir los retos de la democracia representativa a través de procesos electorales transparentes y justos. La estrategia comunicacional de Machado se enfoca en proyectar una imagen de unidad y determinación dentro de la oposición, así como en movilizar el apoyo internacional sin comprometer la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Las interacciones con líderes de diferentes espectros políticos en España buscan ampliar su red de contactos y generar un debate más amplio sobre la crisis venezolana, más allá de las agendas de los gobiernos de turno





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

María Corina Machado Venezuela Cumbre De La Democracia Pedro Sánchez Política Venezolana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En directo, cumbre entre España y Brasil con Pedro Sánchez y Lula da Silva en BarcelonaEl Gobierno destaca la buena relación con Brasil y que se traducirá en la firma de una decena de acuerdos. La rueda de prensa está prevista a las 14.15 horas

Read more »

Cumbre España-Brasil en Barcelona: Sánchez y Lula firman acuerdos en economía, innovación y cooperación socialEl presidente español Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva se reúnen en Barcelona para la I Cumbre España-Brasil, sellando acuerdos en áreas clave como la economía (incluyendo minerales críticos), innovación, ciencia, cultura y cooperación social. El encuentro se desarrolla en paralelo a foros internacionales sobre progresismo y defensa de la democracia.

Read more »

Sánchez ofrece reunión a María Corina Machado y Lula respalda elecciones libres en VenezuelaEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha manifestado su disposición a reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado en La Moncloa, señalando que la ausencia de dicho encuentro se debe a la apreciación de Machado de que no era el momento oportuno. Sánchez reiteró la apertura de España a recibir a miembros de la oposición venezolana, destacando la política de acogida del país. En el marco de una cumbre bilateral hispanobrasileña, el presidente de Brasil, Lula da Silva, apoyó la demanda de elecciones libres en Venezuela y coincidió con España en la necesidad de paz y el rechazo a la guerra, enfatizando la visión compartida de ambos gobiernos sobre el derecho internacional y los derechos humanos.

Read more »

Cumbre Progresista en Barcelona: Defensa de la Democracia y Tensiones GeopolíticasBarcelona acoge la segunda jornada de la reunión progresista, un evento que reúne a líderes mundiales como Pedro Sánchez y Lula da Silva. El encuentro se divide en la IV Reunión de Defensa de la Democracia y las jornadas Global Progressive Mobilisation. En paralelo, el fin de semana se ve marcado por anuncios sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y una tregua en Líbano, con advertencias de Donald Trump e Irán sobre posibles escaladas si no se alcanzan acuerdos diplomáticos.

Read more »

Sánchez insta a defender la democracia y proponer alternativas ante la guerra y la desinformaciónEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado a líderes progresistas a la acción en defensa de la democracia, destacando la necesidad de ir más allá de la resistencia ante las guerras, la desigualdad y la desinformación. En la IV Reunión en defensa de la democracia en Barcelona, Sánchez enfatizó que la democracia no debe darse por sentada y advirtió sobre los ataques al sistema multilateral, el derecho internacional y la normalización de la fuerza.

Read more »

María Corina Machado justifica su rechazo a reunirse con Sánchez por la cumbre progresista en Barcelona'Las puertas de la Moncloa están siempre abiertas para ella, como hemos hecho con Edmundo González y Leopoldo López”, aseguró el presidente del Gobierno

Read more »