Machado confirma fricción con Sánchez y alaba a Trump, coordinando su regreso a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha evidenciado su desacuerdo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y líderes progresistas latinoamericanos. En rueda de prensa en Madrid, Machado elogió al expresidente de EE.UU. Donald Trump, afirmando que coordina con él su eventual retorno a Venezuela, y rechazó las críticas de mandatarios como Gustavo Petro y Lula da Silva sobre una supuesta 'vendetta política'.

La destacada figura de la oposición venezolana, María Corina Machado , ha puesto de manifiesto en Madrid un claro y resonante desencuentro con el mandatario español, Pedro Sánchez , así como con los líderes progresistas latinoamericanos congregados recientemente en la ciudad de Barcelona.

En una extensa rueda de prensa, Machado no solo validó la distancia que la separa de estos líderes, sino que también elevó elogios hacia el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmando la existencia de coordinaciones con él de cara a su inminente regreso a Venezuela.

Estas declaraciones surgen en el contexto de la Cumbre de la Democracia organizada por el Ejecutivo español, un evento que, según Machado, «ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente». De esta manera, la opositora respondió a las interrogantes planteadas acerca de las opiniones vertidas por algunos de los mandatarios internacionales presentes en el foro barcelonés respecto a la compleja situación de Venezuela.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, había expresado su percepción de «un gran temor» entre el pueblo venezolano ante el posible regreso de Machado, ante el temor de que pudiera emprender una «vendetta política». De forma similar, los líderes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España hicieron un llamado a la no injerencia política en los asuntos internos de Venezuela durante su encuentro en Barcelona.

La afirmación de Machado, «Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente», subraya la profunda brecha política que la separa de la corriente progresista. Durante su estancia en España, Machado sostuvo encuentros con figuras de la derecha conservadora, tales como Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular y Santiago Abascal de Vox, pero evitó cualquier contacto con representantes del Gobierno socialista español.

A pesar de que su visita coincidió de forma fortuita con el Foro Progresista, Machado la calificó de «providencial», sugiriendo que sirvió para clarificar las posturas y las diferencias. Con firmeza, sentenció: «Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela».

La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena

El tono empleado por Machado al referirse a Donald Trump contrastó radicalmente con su apreciación de los líderes progresistas. Atribuyó a Trump ser el único «líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela», un gesto que, aseguró, «los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos».

Esta gratitud se remonta a las acciones emprendidas por la administración estadounidense bajo el mandato de Trump, incluyendo las sanciones y el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015, medidas que fueron revertidas por la administración de Joe Biden en enero pasado. Machado reafirmó categóricamente su intención de regresar a Venezuela, confirmando que está en conversaciones al respecto «con el Gobierno de Estados Unidos».

Si bien reconoce que su retorno «implica riesgos», aseguró que las amenazas no la disuadirán. Respecto a la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, Machado la describió como la personificación del «caos, la violencia y el terror», en abierta contraposición al movimiento pacífico que ella lidera. «Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz», enfatizó Machado, quien sostiene que el «régimen criminal» persiste en el poder a pesar de las detenciones, habiendo «cambiado a figuras nefastas por otras más nefastas».

Según Machado, el temor real lo albergan «los que quieren aferrarse al poder» y no existe ninguna justificación para impedir que la sociedad venezolana «se exprese» a través de unas elecciones. Reiteró que la única vía hacia la estabilidad para Venezuela reside en la celebración de «unas elecciones limpias y libres» que propicien una «transición ordenada» hacia la democracia.

La promesa de un futuro libre para Venezuela se materializará con la celebración de «elecciones libres», tal como anunció Machado a los «millones de venezolanos forzados a dejar su país»: «Venezuela será libre y pronto los llevaremos con nosotros de vuelta a casa». Esta insistencia en el retorno al país para asegurar la democracia subraya la urgencia de su agenda política.

Actualmente, las autoridades venezolanas han relegado la agenda electoral a un segundo plano, enfocándose principalmente en la economía. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró el pasado 2 de marzo que no era «perentorio» definir una fecha para los comicios en el país.

La rueda de prensa de Machado en Madrid se extendió por dos horas, el doble de lo inicialmente programado, y estuvo marcada por momentos de emotividad, como cuando abrazó a la opositora recién liberada Catalina Ramos y cuando un periodista cubano subió al estrado para expresar su agradecimiento. Estas interacciones subrayaron el profundo impacto y la esperanza que su figura genera en amplios sectores de la diáspora y la oposición





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