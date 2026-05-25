Macarena García y compañeras de 'La familia P' revelan secretos y anécdotas durante el rodaje

La creadora de la serie, Macarena García, y sus compañeras de 'La familia P' compartieron sus secretos y anécdotas durante el rodaje de la serie, como la tendencia al estreñimiento de la cómica y guionista madrileña y la ruptura que atravesó hace unos meses su novio, bajista del grupo Carolina Durante.

La creadora de la serie, Macarena García , admitió que no entendía por qué había dicho sí a la serie, mientras que la actriz de origen austro-italiano aseguraba que sus compañeras de sofá habían convertido en 'familia' para ella, gracias a un abrazo masivo.

La cómica y guionista madrileña, por su parte, se mostró sorprendida y emocionada por conocer a John Travolta, mientras que Anna Castillo, amiga de los cineastas, confesaba que era la única invitada que nunca había pasado por el programa de David Broncano. Además, revelaron que las actrices protagonistas tuvieron una participación fundamental en la composición del tema de la serie, aportando una energía inusitada y parte del gamberrismo necesario para estar al nivel de la serie





rtve / 🏆 54. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Macarena García Serie Anecdotas Estreñimiento Represión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna Castillo y Macarena García, juntas de nuevo tras 'La Llamada': 'Trabajar con una amiga aporta más seguridad y diversión'Nueve años después de la exitosa película de Los Javis, Anna Castillo y Macarena García protagonizan 'Se tiene que morir mucha gente', la serie de Victoria Martín para Movistar Plus+.

Read more »

Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 25 al 31 de mayoEstrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 25 al 31 de mayo

Read more »

El exsecretario general de los agustinos sobre León XIV: 'Roberto es un hombre muy sencillo, muy normal y muy natural'Miguel Ángel Martín y Robert Prevost durante una reunión de trabajo en Roma el año 2013.

Read more »

No son 'extremistas' atacando una iglesia en Inglaterra, es México durante el 8MMensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo se registra en Inglaterra

Read more »