Maíllo Urge al Voto Unido de Izquierdas para Evitar un Pacto PP-Vox en Andalucía

La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieves Maíllo, solicita la concentración del voto de izquierda para impedir una posible coalición entre PP y Vox, prometiendo fortalecer los servicios públicos y desalojar a Juanma Moreno Bonilla de la presidencia de la Junta.

El candidato de Por Andalucía , Inmaculada Nieves Maíllo, ha realizado un enérgico llamamiento a la concentración del voto de izquierda en su coalición, argumentando que esta es la única garantía para evitar un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox en la Junta de Andalucía.

Durante un acto de campaña celebrado en Jerez de la Frontera, Cádiz, Maíllo enfatizó que su principal objetivo es desalojar a Juanma Moreno Bonilla de la presidencia de la Junta y, simultáneamente, fortalecer los servicios públicos andaluces. La candidata ha expresado su convicción de que el PP buscará activamente una alianza con Vox, lo que, a su juicio, representaría un retroceso significativo para los derechos sociales y el bienestar de la ciudadanía andaluza.

Maíllo insistió en que Por Andalucía es la única fuerza política que puede ofrecer la seguridad de no pactar ni dialogar con Vox bajo ninguna circunstancia, asegurando que su formación se compromete a defender los intereses de la mayoría social y a no ceder ante las presiones de los grupos de poder. La candidata ha criticado duramente la gestión de Moreno Bonilla, señalando un deterioro evidente en la calidad de los servicios públicos desde su llegada al gobierno.

Ha mencionado ejemplos concretos como los problemas en los cribados de cáncer de mama, las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a la Formación Profesional en el sistema público, y las lamentables situaciones de personas que han fallecido mientras esperaban recibir las ayudas para la dependencia. Maíllo ha prometido revertir las políticas de privatización y fortalecer la inversión en los servicios públicos, considerándolos pilares fundamentales para garantizar una sociedad más justa e igualitaria.

Maíllo ha defendido la necesidad de una alternativa de justicia social en Andalucía, destacando el papel del Gobierno central de Sumar en la prórroga de los alquileres como un ejemplo de cómo se pueden proteger los derechos sociales. La candidata ha afirmado que Por Andalucía está preparada para gobernar si recibe el apoyo suficiente en las urnas, y ha instado a los votantes de izquierda a unirse en torno a su proyecto político.

Ha subrayado que su formación no teme asumir responsabilidades y que está dispuesta a luchar por una Andalucía mejor, donde se prioricen las necesidades de la gente y se promueva la igualdad de oportunidades. Maíllo ha detectado un cambio positivo en el ánimo del electorado progresista, afirmando que percibe una creciente simpatía hacia su candidatura en las calles y un deseo de cambio en la dirección política de la región.

Ha acusado a Moreno Bonilla de 'estafar' a los ciudadanos con sus políticas y de 'abandonar' y 'deteriorar' los servicios públicos, argumentando que su gestión ha perjudicado especialmente a los colectivos más vulnerables. La candidata ha enfatizado que el 17 de mayo se decide entre dos modelos de Andalucía: uno basado en el individualismo y la falta de solidaridad, y otro comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los servicios públicos de calidad.

La candidata de Por Andalucía ha delineado una visión clara de la Andalucía que aspira a construir: una región que se enorgullezca de su sanidad pública, de su educación pública de calidad y de su compromiso con la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Ha insistido en que la unión de la izquierda andaluza representa una amenaza para el PP, ya que les impide alcanzar una mayoría absoluta y les obliga a buscar alianzas con Vox.

Maíllo ha reiterado su llamamiento a la movilización del voto progresista, argumentando que es la única forma de garantizar que Andalucía avance hacia un futuro más justo y próspero. Ha enfatizado que su formación está comprometida con la defensa de los derechos sociales, la protección del medio ambiente y la promoción de una economía más sostenible y equitativa.

La candidata ha concluido su discurso instando a los ciudadanos a reflexionar sobre el futuro que quieren para Andalucía y a tomar una decisión informada en las urnas. Ha asegurado que Por Andalucía es la única opción que puede ofrecer una alternativa real a las políticas del PP y que puede construir una Andalucía mejor para todos





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