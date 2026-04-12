Maíllo (Por Andalucía) denuncia la privatización de la sanidad en Andalucía y participa en la manifestación de la marea blanca

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, critica la gestión sanitaria de Juanma Moreno y se suma a la protesta de la marea blanca, abogando por la reconstrucción de la sanidad pública y denunciando la privatización y los retrasos en los cribados.

El candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo , participó este domingo en la manifestación convocada por la marea blanca , calificando la jornada como un 'día clave' para confrontar el modelo del presidente andaluz, Juanma Moreno , al que acusó de ser 'privatizador' y de 'destrozar' la sanidad pública .

El líder de Izquierda Unida, presente en la marcha celebrada en Sevilla, delineó dos caminos posibles: el de Moreno, que según su visión promueve la privatización, o el camino de la 'reconstrucción' de una sanidad pública que recupere el orgullo de la sociedad andaluza. Maíllo enfatizó la diversidad de participantes en la manifestación, destacando la presencia de profesionales sanitarios, desde médicos hasta celadores, junto a pacientes y representantes de toda la sociedad andaluza. Asimismo, recordó la postura firme de Por Andalucía en defensa del modelo público, oponiéndose históricamente a los acuerdos con el sector privado, tanto en el pasado como en el presente, aludiendo a las gestiones de PSOE y PP. \Durante la manifestación, Maíllo trajo a colación el 'escándalo' de los cribados de cáncer de mama, compartiendo el testimonio de una persona cercana que esperó dos meses para obtener sus resultados. Enfatizó la gravedad de la situación, preguntándose sobre las posibles consecuencias en caso de un resultado positivo y resaltando la necesidad de agilizar los procesos diagnósticos. Maíllo defendió que la sanidad pública andaluza debe asegurar la realización de pruebas diagnósticas sin generar la angustia constante en los pacientes que esperan sus resultados. Denunció, además, que el gobierno de Moreno 'insulta' y 'desprecia' a las víctimas, y exigió que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con los cribados. Reclamó una sanidad que garantice la atención primaria en un plazo máximo de 48 horas. \Finalmente, Maíllo presentó la propuesta de Por Andalucía para la sanidad pública, basada en una red pública que asegure que todos los andaluces tengan acceso a un centro de salud u hospital público en su zona de residencia. En aquellos lugares donde la infraestructura pública sea insuficiente, se plantea la 'compra o expropiación' de centros privados, con precios temporales que, según Maíllo, son 'asequibles' para las finanzas públicas. La propuesta busca fortalecer la atención primaria y garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad, priorizando el bienestar de la población andaluza. El candidato de Por Andalucía también hizo un llamado a seguir las actualizaciones a través del canal de WhatsApp y el perfil de Google para estar al tanto de las últimas noticias y la actualidad





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